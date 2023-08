ALBA ADRIATICA – I controlli del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo

«I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, nel prosieguo dei servizi iniziati prima del ferragosto, hanno incrementato i dispositivi di controllo del territorio nell’intera provincia.

I servizi, di natura spiccatamente preventiva, sono stati finalizzati al rispetto della legalità e delle ordinanze locali. Particolare impegno lungo la costa, ove il servizio di controllo è stato potenziato con pattuglie in auto ed in moto delle Radiomobili di Alba Adriatica e Giulianova, nonché con il concorso delle Stazioni che hanno competenza sulla fascia costiera. Tale dispositivo si è affiancato ai normali servizi di controllo del territorio che quotidianamente ed ininterrottamente assicurano le due Compagnie costiere di Alba Adriatica e Giulianova, nonché sono stati impiegati militari in abiti civili che hanno perlustrato le zone balneari al fine di prevenire i furti ai danni di bagnanti.

Particolare attenzione è stata posta ai luoghi di aggregazione giovanile al fine di prevenire e se nel caso reprimere lo spaccio di stupefacenti nei confronti dei giovani.

Sono state controllate anche le località più collinari, meta di un turismo più familiare e gastronomico il cui afflusso è sempre stato importante.

Prevenzione, quindi, come anche quella stradale con verifica delle condotte di guida anche attraverso l’utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di controllo che sono stati istituiti.

Non sono state sottovalutate le vigilanze dinamiche, in particolar modo quelle messe in atto dalla Compagnia di Teramo, anche ai condomini e alle abitazioni che, in questi giorni, potrebbero rimanere incustodite per la partenza in ferie dei proprietari o per uscite fuori porta, inducendo malintenzionati a iniziative predatorie.

Prevenzione, anche tra le mura domestiche, per evitare reati in materia di violenza di genere. Tale tipologia di servizio rientra in una delle prioritarie attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo così come più volte indicato dal Colonnello Pasquale Saccone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

Nel corso dei servizi sinora svolti, i Carabinieri hanno denunciato due donne per furto in un esercizio commerciale di Sant’Egidio alla Vibrata ed un uomo per violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Alba Adriatica. Inoltre, a conclusione di una mirata indagine, i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un uomo responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia in danno dell’ex compagna. Sono state tre le persone, due italiani ed un extracomunitario, destinatarie del provvedimento di divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze ai locali pubblici o aperti al pubblico (c.d. daspo urbano), per un periodo di anni due, emesso dal Questore di Teramo, su conforme richiesta dei Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica. Ed ancora, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, sono state denunciate tre persone, di cui due per guida sotto l’influenza dell’alcool ed il terzo perché sorpreso alla guida con patente revocata. Infine, è stata denunciata una persona per reati in materia di sostanze stupefacenti, in quanto, a seguito di un controllo con l’ausilio di unità cinofila della Guardia di Finanza, è stato trovato in possesso di quasi 2 grammi di eroina».