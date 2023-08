GROTTAMMARE – Il format comico più richiesto dell’estate, Cabaret Show, varca i confini marchigiani per approdare nell’incantevole Civitella del Tronto dove per giusta causa ha cambiato momentaneamente nome in “L’Ultima Roccaforte della Risata” per il famoso ricorso storico.

Infatti il titolo della rassegna comica fa riferimento alla data dell’8 marzo 1861 quando, all’indomani dell’unità d’Italia, anche l’ultima roccaforte borbonica, Civitella del Tronto, cadde per mano dei Savoia e di Vittorio Emanuele II. A distanza di 162 anni, tra i vicoli della città, resta il ricordo di uno degli eventi più importanti della storia italica. Ma da mercoledì 16 agosto, Civitella assaggerà, come ogni anno alla metà di Agosto, una nuova forma d’arte, quella dell’ironia, del cabaret, utili a far cestinare per due ore e mezza il contemporaneo pessimismo che avvilisce l’uomo del 2023.

Quindi segnatevi la data di mercoledì 16 Agosto a Civitella del Tronto , ore 21,15 con ingresso libero per l’appuntamento in Piazza Filippi Pepe con la comicità. Al via infatti l’undicesima edizione de “L’ultima Roccaforte della risata”, rassegna nazionale di comicità, organizzato dall’assessorato alla cultura presieduto da Riccardo De Domicis e da tutta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Di Pietro. In collaborazione con il Lido degli Aranci di Grottammare, leader indiscusso della comicità del centro Italia e con la direzione artistica del comico santegidiese Angelo Carestia che condurrà la serata coadiuvato dal disturbatore comico Milco Messi.

Si prospetta un grande evento su misura per uno dei comuni più belli e caratteristici d’Italia che è pronto ad accogliere i numerosi turisti che come sempre riempiranno l’affascinante e suggestiva piazza.

Sul prestigioso palco abruzzese si alterneranno oltre ai già citati conduttori, il più grande rumorista d’Italia Alberto Caiazza e il comico romano Marko Tana, re dell’improvvisazione.

Prossimo appuntamento per il fortunato format grottammarese, Venerdì 18 Agosto nello stupendo chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno, con l’affascinante ed ammaliante voce di Gloria Conti, reduce dai successi Rai con Fiorello ed i comici Alessandro Mancini e Gianluca Giugliarelli.

Per tutte le informazioni, Lido Degli Aranci – 3356234568.