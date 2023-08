PEDASO – Nel tardo pomeriggio di domenica 13 agosto, intorno alle ore 19, un uomo, residente a Pedaso, è stato investito da un auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L’impatto è avvenuto lungo la strada statale Adriatica proprio ad altezza del centro di Pedaso.

Sul posto sono giunti velocemente il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso. I presenti hanno ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso dall’0spedale Torrette di Ancona. Successivamente è stato disposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale Murri di Fermo.

L’uomo, di 79 anni, chef nel ristorante Matepaya di Pedaso, non ha mai perso conoscenza durante i primi soccorsi. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri. In seguito alla disposizione di soccorsi e rilievi, si è registrato un traffico intenso nel tratto in questione.