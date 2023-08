MARCHE – Il 27 luglio la Regione ha pubblicato l’Avviso per gli Investimenti Territoriali Integrati, 25 milioni da fondi europei FESR, 3 milioni da fondi FSE e 500 mila Euro come dotazione a supporto dei comuni per specifiche professionalità tecniche. Fino al 30 novembre potranno essere presentati progetti strategici territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, coinvolgendo processi green e blu di rigenerazione urbana e il recupero di spazi pubblici e patrimonio culturale che, in definitiva, puntano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento della qualità della vita.

Previsti anche interventi per aumentare l’attrattività turistica, attraverso la tutela e la valorizzazione di attrattori culturali e naturali, inclusione e innovazione sociale e, infine, il miglioramento della capacità amministrativa dei comuni. Tutto molto bello e quanto mai utile. Il problema è che i beneficiari dei fondi sono già individuati perché il bando si rivolge esclusivamente ai capoluoghi di provincia, oltre Fano, che però dovrà dividere la fetta di finanziamento con Pesaro.

Per ogni capoluogo, infatti, il finanziamento massimo concedibile è di 5 milioni di fondi FESR e 600 mila FSE. I comuni capofila dovranno individuare e costituire un’area urbana che comprenda almeno un altro comune per presentare i relativi progetti. Di fatto non ci sarà una vera procedura selettiva perché i beneficiari sono già individuati e la valutazione sarà tesa a garantire esclusivamente la qualità della proposta progettuale.

Da quel che risulta, Fano, che non è capoluogo di provincia, ma risulta il terzo comune delle Marche per popolazione, dopo aver fatto valere le sue ragioni, è riuscita a farsi inserire. Come ha giustamente rilevato il Sindaco di quel comune, le risorse dovrebbero essere distribuite sulla base del numero di abitanti o in base ai bisogni di uno specifico territorio.

Con questa misura la Regione stanzia ben 30 milioni per le città capoluogo, penalizzando altri comuni. È una pratica iniqua. Serve assolutamente un riequilibrio delle risorse e chiediamo che il bando venga adeguato. Il principio di scelta delle città capoluogo può avere un senso in ambito amministrativo, ma certo non caratterizza i bisogni di un territorio, dunque risulta arbitrario farne discendere l’attribuzione di finanziamenti con cui si intende valorizzare i territori stessi, escludendo per il solo fatto di non essere capoluogo diversi comuni che pure hanno un ruolo significativo.

Se la stessa presenza di Fano è legata al numero di abitanti, come già lascia intendere la motivazione del bando precedente, la Regione dovrebbe spiegare come mai non rientra San Benedetto del Tronto, quarto comune per popolazione delle Marche, ma anche Senigallia, Civitanova Marche e Jesi, tutti rientranti nell’elenco delle dieci città più popolose, elenco che vede solo al decimo posto la città capoluogo di Fermo.

L’amministrazione sambenedettese, invece di spendere energie per sottoscrivere l’accordo sull’ospedale di Ragnola, spacciato come grande conquista del territorio, quando in realtà resterà lettera morta perché mancano gli stanziamenti per realizzarlo, avrebbe dovuto spendersi in Regione per far riconoscere anche alla nostra città il diritto a partecipare al finanziamento.

Mentre Fano si è battuta per un principio giusto ed è rientrata in questo bando, San Benedetto dorme, con un sindaco indaffarato ad elargire contributi a pioggia per feste, concerti e sagre che portano poco o niente alla città. Perché Spazzafumo non si è impegnato, magari facendo fronte comune con Senigallia, Civitanova Marche e Jesi per ottenere l’applicazione di un principio più equo di distribuzione dei fondi? La cifra in ballo è consistente, sono 30 milioni, ne valeva la pena, anche perché i finanziamenti per migliorare il territorio e accrescere la capacità turistica in questo caso sono reali, con ricadute concrete.

E non ci venga a dire che non possiamo avere tutto perché abbiamo già ottenuto l’ospedale. Fino a prova contraria, senza soldi, resta una vana promessa. Se in Regione il bando non verrà modificato, accogliendo questo principio di equità, potremo solo sperare che si apra un

confronto con l’amministrazione di Ascoli, per far sì che nel progetto da presentare entro il 30 novembre venga considerato anche il nostro territorio, che ci venga “gentilmente concesso” uno spazio. Il timore però è che, nella migliore delle ipotesi, dovremo accontentarci delle briciole. Una cosa che la città non merita.