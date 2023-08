SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fluida la situazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica in città con 359 alloggi attualmente affittati tra quelli di proprietà di Erap Marche e quelli di proprietà comunale, in gestione ad Erap, con un canone medio di affitto degli alloggi di € 110,91. Il report periodico con il quadro completo giunto sul tavolo del presidente di Erap Marche, Saturnino di Ruscio, riferisce anche di interventi edilizi in corso per oltre 6,3 milioni di euro di lavoro che porteranno in tempi diversi alla disponibilità di ulteriori 55 alloggi grazie a fondi PNRR, fondi regionali e fondi propri di Erap.

Di Ruscio ha spiegato: “a questi siamo in attesa che venga finanziato un ulteriore intervento per un ammontare stimabile in circa 2 milioni di euro. Mentre per altri 13 alloggi i lavori sono già stati appaltati di cui 7 finanziati dal Comune di San Benedetto del Tronto e 6 alloggi appaltati con fondi PNRR da assegnare ai residenti di via Manara 128”.

Ha, poi, assicurato: “l’attenzione su San Benedetto del Tronto per garantire a tutti gli aventi diritti un alloggio è molto alta e stiamo facendo tutto il possibile per accelerare i lavori di ripristino di ulteriori 11 alloggi attualmente vuoti che necessitano di interventi per i quali si è disposto un investimento di 95,4 mila euro, autorizzato dalla Regione Marche”.