GROTTAMMARE – Mercoledì 16 Agosto finalmente ritorna la tanto attesa festa del Quartiere Stazione di Grottammare.

Questo sarà un anno particolare in quanto ricorre la ventesima edizione ed il comitato omonimo, con a capo il presidente Mario Paoletti, ha predisposto un cartellone eventi veramente notevole e adatto a tutti.

Si inizia appunto il 16 con la cover band di Zucchero Sugar Friends, il 17 sarà in scena la cover band di Vasco Rossi Vizi e Virtu’ e il 18 gran finale con il concerto live de La Rua, che già si prospetta essere uno degli eventi più importanti dell’estate grottammarese. Il 18 ci sarà anche, come da tradizione, l’estrazione della Favolosa Tombola con in premio 1000 euro.

Durante i 3 giorni di festa i tantissimi partecipanti troveranno un simpatico mercatino, la pesca di beneficenza e svariati stand gastronomici attivi dalle ore 19, con numerose specialità e prelibatezze locali.

Siete tutti invitati dal 16 al 18 agosto alla Festa del Quartiere Stazione di Grottammare.