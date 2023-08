MARCHE – Le nostre belle Marche è una regione dai paesaggi fortemente diversificati, dal mare alla montagna. I borghi arroccati, poi, la fanno da padrone: è possibile scorgerli già a picco sul mare blu, ma, proseguendo verso l’entroterra, se ne incontrano per tutti gli occhi.

Insomma, con un’offerta simile, è impossibile rimanere insoddisfatti. Ecco alcuni suggerimenti per rendere questo Ferragosto ancora più piacevole. Oltre il panciuto programma della nostra Riviera con le spiagge e gli eventi, ci sono molti spunti per chi ha in mente di spostarsi un po’ per i prossimi giorni.

Cominciando dal nord della regione, in provincia di Pesaro-Urbino, si può trascorrere del tempo sul lago di Mercatale, nel comune di Sassocorvaro. Lì è possibile praticare diverse attività, visitare il borgo di Sassocorvaro ed esplorare i sentieri immersi nella vegetazione. Si può, ancora, pensare ad un bel pic-nic al Parco Ducale di Urbania e passeggiare, poi, per il panoramico Sentiero del Duca.

In provincia di Ancona, si può cedere al fascino del Conero e delle sue spiagge selvagge oppure andare verso la zona collinare. Una menzione particolare va alla bella Sirolo, che non ha nulla da invidiare alle città a picco sul mare. Non troppo distante c’è la famosa Spiaggia delle Due Sorelle. Procedendo verso l’interno, invece, si può visitare il grazioso borgo di Arcevia coi suoi giardini ‘Giacomo Leopardi’.

Per chi vuole sentire il respiro della natura addosso, sempre in provincia di Ancona, può visitare il Parco Regionale della Gola della Rossa. Si tratta di un luogo ricco di bellezze anche storiche: l’Abbazia di San Vittore delle Chiuse, il Tempio di Valadier. Queste oltre il fascino travolgente delle Grotte di Frasassi.

In provincia di Macerata, poi, si possono trascorrere alcuni giorni nella Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito. Numerosi sono i sentieri che si possono intraprendere. Non troppo distante sta arroccato il borgo di Elcito, il Tibet delle Marche, si tratta di una frazione del comune di San Severino Marche.

Sempre nella provincia maceratese, particolare attenzione va riservata a Braccano, il paesino dei murales e allo scenario suggestivo del Lago di Fiastra. Anche Pioraco è un paese tutto da scoprire, con il sentiero ‘Li Vurgacci’ chi vi porterà diretti nel verde pulsante della natura con i suoi ‘mostri’.

In provincia di Fermo, ci si può avvicinare al cuore del Parco dei Monti Sibillini e visitare il Santuario Madonna dell’Ambro, nella Valle dell’Ambro. Lì scorre il torrente Ambro ed è possibile rilassarsi a ridosso della cascata o intraprendere un sentiero nel bosco. La zona è attrezzata con punti di ristoro.

In provincia di Ascoli Piceno, invece, si può cogliere l’occasione per rilassarsi alle terme naturali di Acquasanta Terme, con particolare considerazione delle sorgenti sulfuree ‘Lu Vurghe‘. Anche le acque verdi e azzurre del fiume Castellano sono un ottimo luogo dove abbandonare tutti i pensieri pesanti e lasciarsi andare al sogno estivo.

Questi sono soltanto alcuni dei preziosi che rendono le Marche tanto grandi, da essere al plurale. Una regione che non va dimenticata. Piuttosto va visitata ogni volta che sopraggiunge una voglia irrefrenabile di scoprire e ammirare qualcosa di bello.