MARTINSICURO – Anche durante questa stagione estiva si stanno eseguendo diversi lavori all’interno dei nostri edifici

scolastici con fondi statali intercettati negli scorsi mesi.

Nella Scuola Primaria in via Cola D’Amatrice si stanno effettuando gli interventi di manutenzione ordinaria della guaina impermeabilizzante del lastrico solare del piano primo. Ulteriormente si sta procedendo alla realizzazione di contro-parete areata in cartongesso nel locale di ingresso

Nella Scuola Primaria di Piazza Cavour si stanno effettuando il risanamento interno di intonaco di alcune pareti e la demolizione e ricostruzione di un muro divisorio tra due aule per rimodulare lo spazio interno e creare una nuova aula più spaziosa.

Partiranno a breve ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell’impianto termico della Scuola Secondaria di primo grado di via Patini, anche questi con contributi statali .

Si stanno invece concludendo in questi giorni, presso la Scuola Primaria di via Cola D’Amatrice, lavori di efficentamento energetico con la sostituzione degli infissi e la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Intervento dell’importo complessivo di € 211.844,05 interamente finanziato attraverso il Contributo a fondo perduto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 181 del 23.02.2023.

Con questi interventi si conferma la nostra costante attenzione agli edifici scolastici e la capacità della nostra amministrazione e degli uffici comunali nell’intercettare costantemente fondi che ci consentono di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle nostre scuole.