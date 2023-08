RIPATRANSONE – Dal luogo più elevato e fra i più suggestivi dei belvedere del Piceno, un concerto d’arpa per salutare l’alba di un nuovo giorno d’estate. Domenica 13 agosto, alle ore 5:30, a Ripatransone, a Colle San Niccolò, Eleonora Serani si esibirà in un programma che spazia da Tournier a Britten, Renié e Debussy.

Nata a L’Aquila nel 1997, Eleonora Serani ha compiuto gli studi in arpa e in matematica nella sua città. Nel giugno del 2023, ha conseguito la laurea magistrale in arpa presso il Conservatorio Reale di Anversa in Belgio, sotto la guida di Miriam Overlach. Eleonora è un’arpista versatile, che si esibisce in una vasta gamma di contesti musicali e che è molto apprezzata per la sua musicalità e il suo virtuosismo. La sua attività si dedica ad orchestra, musica da camera, fino alla promozione di repertorio contemporaneo. Ha collaborato con orchestre ed artisti internazionali, come la Antwerps Jeugdorkest, Benedetto Montebello e molti altri.

Il concerto è organizzato dalla Città di Ripatransone, in collaborazione con Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, nell’ambito della 71^ Estate della GMI. Un appuntamento con la grande musica e con la natura, il tutto attraverso uno strumento particolare ed affascinante come l’arpa, in un luogo insolito.