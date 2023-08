SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo dei Sambenedettesi apprende la notizia della morte di Fabrizio Pesando con infinita tristezza e vero sconforto per il valore dell’uomo, dell’archeologo di fama nazionale, l’amico che è stato vicino al Circolo e alla città in tante occasioni pubbliche in cui si è speso generosamente per la consapevolezza culturale dei sambenedettesi e per il magistero straordinario sulla nostra storia antica. Lo ricordiamo per la sua umanità profonda, il naturale senso del dialogo, la disponibilità dello studioso a rendere accessibili a tutti le conoscenze archeologiche.

Il Circolo ha voluto lo scorso anno insignirlo del riconoscimento di Sambenedettese d’Adozione per come aveva preso a cuore e studiato il tema del nostro passato e restituito a San Benedetto, attraverso la Villa Rustica da lui messa a fuoco, le nostre lontane origini di insediamento romano.

Affranti da tanta perdita, dedichiamo la serata Azzurra alla Palazzina al suo ricordo e faremo del tutto per perpetuare la sua memoria nella città. Un caro saluto e un abbraccio ai famigliari che lo hanno sempre assistito amorevolmente.