GROTTAMMARE – Una “cartolina” di Grottammare andrà in onda oggi, venerdì 11 agosto, nell’edizione serale del TG2 (20.30). Alla città, ed in particolare alla storia del Castello, è riservato uno spazio nella rubrica “Bellezze d’Italia” della testata giornalistica del secondo canale Rai. Il servizio è stato realizzato con le immagini girate in città da una troupe di Rai Due, il mese scorso.

Voce e volto del servizio sono della giornalista e conduttrice Lisa Marzoli, che nel parco del Castello ha incontrato per l’occasione la professoressa Ermanna Zarroli, cultrice appassionata di memorie locali, nonché autrice del libro “La scuola del Castello”, raccolta di storie e aneddoti di vita passata.

Dal belvedere del Castello, passando per il cuore del borgo antico e della zona marina, le riprese effettuate a luglio dalla troupe sono hanno riguardato anche Sisto V e Pericle Fazzini, che saranno oggetto di un successivo racconto per la rubrica “Weekend” della stessa rete.