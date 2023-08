GROTTAMMARE – Ferragosto 2023, si comincia lunedì 14: sbandieratori e giochi di luce animeranno lo spettacolo “Polo. Mercanti sulla via della seta”, nell’ambito dell’iniziativa “Nel Blu di Grottammare” organizzata dall’Amministrazione comunale per festeggiare l’assegnazione della 25a Bandiera Blu FEE. Piazza Kursaal, ore 21.30.

Per il Gran Ferragosto, martedì 15, in piazza Fazzini, il gruppo “Distretto 13” si esibirà in un concerto che spazierà dal rock classico ai successi pop più recenti. Ore 21.30.

Aspettando Ferragosto, il programma degli eventi propone domenica 13, in piazza Fazzini, il tributo a Lucio Dalla della cantante Gloria Conti, talento vocale che ha già dato prova delle sue doti canore e di presenza scenica durante il Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”, di cui è stata anche co-conduttrice. Ore 21.30.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

In attesa degli appuntamenti serali, l’intrattenimento ferragostano offrirà occasioni anche in spiaggia: il 14 e il 15 agosto, presso il Palaspiaggia sul Lungomare sud (tra le concessioni 10 e 11), si terranno, rispettivamente, la 62aedizione della Gara di costruzioni sulla sabbia (dalle ore 8) e la Regata sociale – Festa del Vento.

Nei giorni successivi, dal tardo pomeriggio animazione e musica si sposteranno in piazza Stazione per la Festa del quartiere Stazione (16-18 agosto).

“Dopo tanti anni – dichiara l’assessore alla Sostenibilità ambientale e Salute Alessandra Biocca – a molti potrà sembrare che l’ottenimento della Bandiera Blu, che Grottammare registra ininterrottamente dal 1999, sia un risultato scontato. Non è affatto così: esso è il frutto di un costante lavoro dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini che con il loro quotidiano impegno fanno sì che questo importante la Bandiera Blu continui a sventolare sulle nostre spiagge ed in generale sulla nostra bella città”.

Altro su Ferragosto 2023 qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/comunicati-stampa/ferragosto-notti-piu-lunghe-ma-in-sicurezza/