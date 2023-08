SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento da segnalare a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore ” a cura dell’associazione culturale I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Sabato 12 agosto, alle ore 21,30, presso il Circolo Nautico, Enrica Loggi e Antonella Roncarolo presenteranno il libro dal titolo “Arcani sentieri”. Conversera’ con le autrici Alessandra Morelli, le letture saranno affidate a Fiorenzo Massacci.

Enrica Loggi, che ha da sempre sposato la poesia, ha scritto diverse raccolte: la più recente, dal titolo “Una profonda leggerezza”, è stata pubblicata nel 2019 con la prefazione di Guido Garufi. Un suo saggio poetico su Carlo Crivelli è apparso nell’antologia “Femminile plurale” (Vydia, 2014). È presente nell’antologia “La poesia delle Marche. Il Novecento e oltre” (Affinità Elettive, 2021) e ha creato e cura il blog “Nel soffio della poesia”.

Antonella Roncarolo, insegnante, giornalista e operatrice culturale, vive e lavora a Grottammare. Ha pubblicato “Brest. Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme” (Infinito Edizioni, 2020), “Malgrado questa fine del mondo”, con Lucilio Santoni (Capire Edizioni, 2022), e ha curato il volume “Antonio Gramsci. Sul fascismo” (Mauna Loa, 2022).

Il libro che presenteranno abbina, cosa alquanto inusuale, prosa e poesia: le poesie di Enrica Loggi e i racconti di Antonella Roncarolo, che in queste pagine sembrano darsi il braccio come amiche a passeggio, curiose e un po’ sognanti, confidandosi, raccontandosi e raccontandoci di boschi vivi e magici, di natura, alberi, animali, sguardi e stagioni, leggende e fantasie, in generale, della vita, che tutto permea di sé, e, di conseguenza, degli uomini, che questa vita ora amano e assecondano, ora maledicono e infangano.