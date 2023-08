SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segue il comunicato ufficiale della FIGC.

Si fa riferimento alla richiesta di cambio di denominazione sociale, presentata in data odierna.

Viste le motivazioni addotte e la documentazione prodotta, in via straordinaria ed eccezionale, si approva il cambio di denominazione da San Benedetto Calcio S.r.l. S.S.D. in U.S. Sambenedettese S.S.D.A.R.L..