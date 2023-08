Di Ascenza Mancini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua il ciclo di eventi, organizzati dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura”, dal titolo “Incontri con l’autore”, con il patrocinio del comune di S. Benedetto del Tronto e della Regione Marche.

L’autore che nella serata di giovedì 10 Agosto 2023, presso la Palazzina Azzurra, ha presentato il suo libro “Una vita in più. Un cammino di rinascita e fede” è il sacerdote Gianni Castorani, della diocesi di Firenze.

A dialogare con lui la prof.ssa Giancarla Barra. Guidato dalle domande della presentatrice, l’autore ha raccontato la sua esperienza di guarigione straordinaria in seguito ad un ictus accadutogli improvvisamente: “Ho avuto questo ictus 2 anni fa, il 27 aprile 2021. Verso le 5:00 del mattino ho sentito un calore lungo il volto però non gli ho dato importanza. Mi sono tirato su e sono caduto sul letto con le gambe fuori. Mi è preso un attacco ischemico, ho cominciato a tremare, ho avuto convulsioni e vomito. Immediatamente mi sono trovato paralizzato e senza parola. Ho avuto una paura tremenda, poi quando ho realizzato che non era un sogno o un incubo, ho pensato di morire e che fosse arrivata la mia ora. Sono passate 5 ore prima che arrivassi all’ospedale ma sono rimasto sempre vigile”. Questi alcuni passaggi del racconto fatto dal sacerdote.

Grazie alla preghiera ininterrotta fatta per 72 ore da parte di amici, conoscenti e non conoscenti, don Gianni ha ottenuto un miracolo: quello della sua guarigione. “Sono stati 3 giorni in cappella, hanno dormito lì, pregavano con il cuore, con le lacrime, con gli affetti, con i sentimenti. La nostra preghiera non può essere asettica. La preghiera fino a un vero invaghimento del cuore, diceva Giovanni Paolo II. Mi ha sorpreso l’onda di preghiera che veniva fatta per me e io lo sentivo. Essa può cambiare anche il pensiero di Dio se fatta con fede e se è Sua volontà”, ha affermato lo scrittore.

Ha poi raccontato della sua vocazione sacerdotale sottolineando la sua resistenza a questa chiamata alla quale alla fine ha ceduto, riconoscendone la corrispondenza e raccontando anche un sogno fatto dalla madre che ne confermava la certezza. “Non volevo diventare prete. Il mio cammino è iniziato a 24 anni e sono diventato preste a 40: c’è speranza per tutti!”

Un momento importante è stato quando don. Gianni ha parlato della scuola di evangelizzazione Jeunesse-Lumiere, fondata dal belga padre Daniel Ange, di cui lui fa parte e dei giovani che sono una grande risorsa per la Chiesa. Ha detto anche che nella sua missione incontra il grido di tanti giovani, la loro paura, la loro solitudine. “I giovani hanno bisogno di padri, di sacerdoti che siano padri, che mettano dei limiti. Per crescere c’è bisogno di limiti, di no! Non gli si fa un favore a dirgli di sì. Educare vuol dire tirar fuori il meglio dei giovani, tirar fuori la bellezza che c’è dentro di loro e tirala fuori anche a colpi di scalpello. È importante stare con loro anche se faticoso perché cambiano. Noi dobbiamo essere lì con loro, stare in mezzo a loro”. Alcune sue considerazioni.

La serata si è conclusa poi con alcune domande del pubblico presente attraverso le quali si sono approfonditi alcuni aspetti già esposti in precedenza dall’autore.