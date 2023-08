SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto gli agenti della locale Polizia Municipale e i militari della Capitaneria di Porto hanno eseguito controlli congiunti su tutte le spiagge libere del litorale sambenedettese, comprese tra la zona di Porto d’Ascoli e la foce del torrente Albula.

Nel corso delle operazioni è stato rimosso un gran numero di attrezzature da spiaggia lasciate incustodite in contravvenzione del vigente regolamento comunale, violazione per la quale è peraltro prevista una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1000,00.

Il risultato dei controlli ha portato alla rimozione di un totale di 16 ombrelloni, 16 sedie e 13 sdraio, di cui non è stato possibile individuare i proprietari, che sono stati successivamente riposti nelle strutture di stoccaggio della locale Polizia Municipale.