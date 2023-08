RIVIERA – Il 10 agosto è la Notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Col naso verso la volta celeste e gli occhi vigili, ci si abbandona a speranze e desideri. Certamente è una delle notti più romantiche dell’anno. Lo è anche per i cuori solitari che si perdono nella corrente di un romanticismo quasi letterario, uno slancio.

Una notte che è madre e ci coccola; una notte che è nonna e torna a darci un bacio; una notte in cui non è mai troppo tardi. Insomma è il momento perfetto per sentirsi profondamente umani con tutte le nostre forze e fragilità.

Quelle che possiamo osservare ora non sono letteralmente stelle che cadono, ma sono particelle rilasciate dalle passate orbite della Cometa. Sebbene siano universalmente riconosciute come le Stelle di San Lorenzo, le Perseidi si manifestano dalla fine di luglio fino al 20 agosto circa.

La notte del 10 agosto, ad ogni modo, si prospetta serena nella nostra zona e basterà rifugiarsi dove è più buio, lontano dalle luci della città per esser fedeli al cielo notturno.

Quest’anno, tuttavia, il momento migliore per scorgere una stella cadente ed esprimere un desiderio è poco prima dell’alba di domenica 13 agosto. Le informazioni sono state prese dal sito di https://www.meteo.it/.

Giovanni Pascoli nella sua X Agosto, esordisce così:

San Lorenzo, Io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Nella doppia struttura a croce della poesia, l’autore confessa che la pioggia di stelle è, in realtà, il pianto di stelle del cielo per il male del mondo. A distanza di tempo, questa lettura resta tristemente accettabile e veritiera. Il seme di una rivoluzione però sta proprio in quei nasi all’insù, in quegli occhi che non “aspettano in vano“.