CENTOBUCHI – L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica ufficialmente due nuovi ingressi nello staff del Settore Giovanile. Il vicepresidente del vivaio biancazzurro, Andrea Barassi, sarà anche il preparatore dei giovani portieri. Gennaro Grillo, oltre a ricoprire il ruolo di Coordinatore Tecnico, sarà anche l’allenatore della squadra Giovanissimi (annata 2010).

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica che il vicepresidente del Settore Giovanile, Andrea Barassi, sarà il preparatore dei portieri del vivaio biancazzurro. Barassi, classe 1986, ha indossato le maglie delle giovanili del Porto d’Ascoli, Sambenedettese e Giulianova.

Per lui anche una parentesi le prime squadre del Caldarola e dell’Alba Adriatica. Appende le scarpe al chiodo per via di un grave infortunio. Proprio a Caldarola ha avuto la prima esperienza come collaboratore nel Settore Giovanile ed ora è pronto per rimettersi in gioco con i nostri ragazzi.

Ad accoglierlo il Presidente del Settore Giovanile, Paolo Castiglione. In concomitanza si comunica che il Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile, Gennaro Grillo, ricoprirà il ruolo di allenatore per la categoria Giovanissimi (annata 2010)”.