RIPATRANSONE- È in programma per sabato 12 agosto, alle ore 21,30, in piazza XX Settembre a Ripatransone, in collaborazione con il festival internazionale a cappella “Vivavoce” di Treviso, il concerto dei Mezzotono, quintetto corale pop jazz a cappella.

Di origine pugliese, I Mezzotono interpretano un autentico mix di generi: pop, jazz, bossanova, mambo, tango, big band, classica, con arrangiamenti originali specifici per il genere a cappella. Lo spettacolo è eseguito, infatti, senza strumenti musicali: solo cinque voci imitano il suono degli strumenti, con una garbata e mai invadente ironia che lascia il pubblico costantemente sorpreso e concentrato. Autentici ambasciatori della musica italiana nel mondo, nella loro carriera si sono esibiti in alcuni dei migliori teatri di 39 paesi del mondo, tra i quali Arabia Saudita, Argentina, Cina, Egitto, Hong Kong, Malesia, Russia, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Taiwan, Thailandia, Zimbabwe e sono il gruppo vocale italiano ad aver fatto il maggior numero di concerti all’estero.

L’ingresso è gratuito.