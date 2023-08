La liquidazione nel più breve tempo possibile, probabilmente con la mensilità di settembre/ottobre, di tutte le indennità previste e non ancora distribuite relative alla fase COVID 2020, così come stabilito dalle delibere di Giunta Regionale n. 663/2020 e 1522/2020. La direzione assumerà un atto unilaterale, avendo ritenuto i sindacati di non sottoscrivere alcun accordo in merito: si ritiene infatti che i lavoratori dei reparti covid abbiano diritto di ricevere rapidamente le somme relative alla premialità e alla indennità di malattie infettive (relativamente alla seconda ondata covid, in parte ancora sospesa).