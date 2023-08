SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due gli appuntamenti in programma a San Benedetto a cura del Circolo dei Sambenedettesi.

Venerdì 11 agosto, alle ore 21,15, presso la Palazzina Azzurra, si svolgerà la tradizionale Serata Azzurra del Circolo dei Sambenedettesi, che avrà per tema la celebrazione del Centenario della Sambenedettese Calcio, in occasione del quale è stato realizzato un film documentario che verrà proiettato in anteprima. Saranno presenti ex calciatori, giornalisti e testimoni dell’epopea rossoblù. Nel corso della serata, allietata da Domenico Caselli e Ricky Di Sante, che riproporranno brani tradizionali del repertorio del loro ex Gruppo Laberinto, e dagli attori della Ribalta Picena, che reciteranno brevi pièce in vernacolo sambenedettese, saranno anche assegnati il riconoscimento “Sambenedettese d’Adozione” e le tessere di Socio ad Honorem.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 19 agosto, alle ore 21,15, presso il Circolo Nautico, dove ci sarà una serata dedicata al dialetto sambenedettese e a Divo Colonnelli, uno dei fondatori del Circolo dei Sambenedettesi e ispiratore della costruzione del monumento al Gabbiano Jonathan Livingston, che ha nobilitato il nostro dialetto attraverso la sua opera letteraria. Diversi momenti della serata saranno affidati agli attori della Ribalta Picena, che reciteranno i suoi testi poetici più significativi e proporranno la lettura espressiva di alcune scene tratte da “Lu suldate spaccò”, versione in vernacolo del Miles Gloriosus di Plauto.