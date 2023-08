ASCOLI PICENO – “Teatro del Cosmo” è un’esperienza astronomica completa alla scoperta della costellazioni e dei fenomeni più affascinanti dell’universo. Una serata votata a osservare e ammirare la magia del cielo notturno, sotto la guida degli esperti di astronomia. L’evento avrà luogo mercoledì 16 agosto, dalle ore 21:30, presso il ristorante La Casetta di Campagna, ad Ascoli Piceno.

Sarà allestita una platea di pouf gonfiabili luminosi e un grande schermo per proiezioni, accompagnati da una mostra di autentici meteoriti e telescopi professionali. Sarà possibile sperimentare la perfetta fusione tra osservazione a occhio nudo e proiezioni multimediali, un mix coinvolgente che vi lascerà affascinati dal mondo dell’astronomia.

La serata sarà organizzata così. Si inizia stando comodamente distesi sui lettini, scoprendo i fondamenti dell’astronomia mediante il puntamento laser delle costellazioni e un emozionante viaggio astronomico. Si avrà, poi, l’opportunità di ammirare da vicino gli straordinari oggetti celesti, direttamente attraverso telescopi professionali, o di assistere alla realizzazione in diretta di spettacolari astrofotografie degli oggetti del cielo profondo.

Cogliete l’occasione perfetta per immergersi in un viaggio nel tempo e nello spazio, partendo dalla luna e dai pianeti, per poi esplorare affascinanti tesori cosmici come ammassi stellari, galassie e nebulose. L’evento si svolge all’aperto ed è organizzato dallo staff di Umbria Skywatching che sarà sempre a disposizione per soddisfare ogni curiosità scientifica. Costo dell’esperienza: adulti 20€; bambini (da 4 fino a 13 anni compiuti) 10€.

Per partecipare al “Teatro del Cosmo” è possibile scegliere tra:

– Acquistare direttamente il biglietto online su Eventbrite

– Prenotare contattandoci ai numeri 3270147236 o 3289043097 (preferibilmente whatsapp) – Richiedere la prenotazione con il seguente modulo online: https://forms.gle/hFsAAHKNHBpvaVYW6

Per chi fosse interessato, inoltre, è possibile partecipare separatamente alla cena organizzata dalla struttura. Si noti che il costo dell’esperienza “Teatro del Cosmo” non include la cena.

Il menù (20€ a persona) prevede:

– Antipasto a base di affettato all’italiana, ricottina con marmellata alle prugne, insalata di farro con pomodorini e basilico, olive ascolana

– Tagliatelle tartufate con porcini,

– Arista rucola grana pomodorini e dolce della casa

Per prenotare la cena e info su menu bimbi, contattare la struttura al numero 3355892243.