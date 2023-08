I grottammaresi iniziano a segnalare l’incuria delle zone verdi

In Via Sempione, nei pressi del Bosco dell'Allegria, si sta sedimentando malcontento fra i residenti. "Il tempo malevolo delle ultime settimane e le continue piogge non possono più fungere da capro espiatorio per l'inefficienza e l'inoperosità del Comune" - ci scrive un lettore

di dianacameli