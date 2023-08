SPINETOLI – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 11:45 circa, per intervenire su un incendio che ha coinvolto il semirimorchio di un autoarticolato in transito sulla carreggiata direzione mare del raccordo RA 11 Ascoli-Mare nel tratto in corrispondenza del Comune di Spinetoli. La squadra dei pompieri proveniente dalla sede centrale di Ascoli Piceno è intervenuta con il supporto di due autobotti circoscrivendo l’incendio, ed evitando così che le fiamme coinvolgessero l’intero automezzo.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area coinvolta.

Si è reso necessario chiudere la carreggiata interessata per il tempo necessario allo svolgimento dell’intervento. Non risultano persone coinvolte. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale.