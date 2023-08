SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della mostra “Prospettiva Van Orton”, in corso fino al 7 gennaio 2024 sia alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto che presso il Forte Malatesta di Ascoli Piceno, il 19 e 20 agosto sarà presentato il catalogo, edito da Rrose Sélavy, alla presenza degli artisti e dei curatori Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Berardinelli.

La mostra, a cura dell’associazione Verticale d’Arte, mette in dialogo gli ambienti delle due sedi espositive attraverso il linguaggio artistico dei due gemelli piemontesi Van Orton, ossia Stefano e Marco Schiavon, proponendosi di ripercorrere le tappe fondamentali della loro carriera internazionale. Immagini, video, pannelli esplicativi, musica, proiezioni, oggetti e installazioni inglobano un percorso di forte impatto visivo e sensoriale, articolato in una serie di sezioni che attivano una narrazione affascinante e densa di rimandi e favoriscono l’ingresso del visitatore nelle molteplici sfaccettature del mondo degli artisti piemontesi. Dalla sezione dedicata ai volti iconici e ai ritratti, alle scene salienti dei film entrati nell’immaginario collettivo, agli eroi della Marvel realizzati per la Disney e agli oggetti prodotti per i grandi brand fino ai preziosi inediti creati ad hoc per questa loro prima mostra antologica.

Sia la mostra che il relativo catalogo sono stati possibili grazie al lavoro congiunto, alla generosità e alla sensibilità di partner pubblici e privati: il comune di San Benedetto del Tronto e quello di Ascoli Piceno, che per la prima volta hanno accettato una sfida espositiva congiunta sul contemporaneo, i main partner Fainplast, Azimut, Arcadia61, Byblos – MyGiclée, Dyb-Group, Studio Base2, i servizi per la cultura Integra e Il Picchio, le realtà imprenditoriali del territorio e non Graziano Ricami, Pin-Up Stars, Ducati Scrambler, Linergy, Ricci Infissi, Pellegrini Giardini, Estra, Identità Golose, F.lli Spinelli, Meletti, Ecoinnova, Filiaggi carni, Empol Logistics, CIAM, Battente Shopping&More, Velenosi, ITE, Ricci Cornici, Sabelli, Banfi e la Camera di Commercio delle Marche. Media partner della mostra, l’agenzia Xentek che, da oltre venti anni, realizza produzioni video per i maggiori network televisivi.

Il catalogo bilingue italiano/inglese vede, oltre ai contributi dei tre curatori, anche i saggi dello storico dell’arte Matteo Piccioni e di Massimiliano Vado, celebre attore e regista, accompagnati da un ricco apparato iconografico e da una piccola “incursione” di Alessandro Cattelan. Nel saggio di Papetti, che apre il catalogo, viene sottolineata la duplice anima dei fratelli Van Orton: una che guarda alla tradizione dell’arte rinascimentale italiana, l’altra dedita all’estetica pop contemporanea, mentre lo storico dell’arte Matteo Piccioni nel suo saggio sottolinea come i Van Orton incarnino perfettamente l’immaginario pop degli anni ’80, rendendolo quanto mai attuale e sacro. Le due curatrici Elisa Mori e Giorgia Berardinelli, dell’associazione culturale Verticale d’Arte, si focalizzano, invece, sui temi cardine della produzione di dieci anni di carriera dei fratelli Van Orton, sottolineando in particolare come, partendo da soggetti facilmente intellegibili, gli artisti li traducano in un linguaggio contemporaneo, che si spinge fino alle nuove frontiere della cryptoarte Nft. Infine, l’attore e regista Massimiliano Vado interpreta la produzione dei due fratelli piemontesi in chiave drammaturgica, indagandone punti di forza e fragilità.

Ricordiamo gli orari della mostra:

Palazzina Azzurra San Benedetto del Tronto

Dal 15 luglio al 17 settembre: tutti i giorni 18 – 24

Dal 18 settembre al 7 gennaio 2024: dal mercoledì alla domenica 11 – 13 e 16 – 19

Biglietto: Intero € 6,00 Ridotto € 4.00

Forte Malatesta Ascoli Piceno

Dal 15 luglio al 30 settembre: dal martedì al venerdì 10 -13 e 15 – 19/ sabato e domenica (festivi e prefestivi) 11 – 19

Dal 1° ottobre al 7 gennaio 2024: martedì e giovedì 10 – 13; mercoledì e venerdì 15 – 18

sabato e domenica, festivi e prefestivi, 10 – 13 e 15 – 18

Biglietto Forte Malatesta: Intero € 6,00 Ridotto € 4.00

Biglietto Unico Palazzina Azzurra e Forte Malatesta: Intero € 10.00 Ridotto € 7,00

Per informazioni e prenotazioni: 353 4109069