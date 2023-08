Di Ascenza Mancini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella sera di Lunedì 7 Agosto 2023, presso il Circolo Nautico di S. Benedetto del Tronto, si è svolto un nuovo incontro con l’autore, organizzato dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura”.

In uno scenario naturale meraviglioso, un salotto a cielo aperto, sotto le stelle, davanti al “mare nostrum” illuminato da una splendida luna, si è ritrovato un nutrito pubblico, nonostante il freddo e l’aria pungente, per ascoltare la presentazione dell’ultimo libro di Giancarla Perotti Barra “Le guarigioni di Gesù e i nuovi guaritori Newagers”.

Il saluto iniziale di Mimmo Minuto, presidente dell’associazione organizzatrice, ha aperto l’incontro.

La prof.ssa Mancini Ascenza ha poi iniziato a dialogare con l’autrice, dopo una breve presentazione della stessa. Parlando proprio delle guarigioni di Gesù, si è approfondito il rapporto tra la fede e la salvezza. “La fede c’entra con la salvezza perché per ottenere un miracolo dobbiamo avere fede. Essa genera il miracolo o la guarigione. La guarigione fa nascere la relazione tra il malato guarito e Gesù e poi avviene la sequela che porta alla salvezza” le parole dell’autrice. “Io posso anche incontrare il Signore, toccarlo però poi non seguirlo, non mettermi alla sua sequela. Sono contento che mi ha guarito ma finisce lì”, ha continuato la nostra scrittrice trattando dell’episodio dei 10 lebbrosi del Vangelo di cui solo uno torna indietro per ringraziare. “Gesù non è il Dio di una folla di fedeli che deve portare la Croce, ma vuole che siamo felici. Non è vero che Gesù ci vuole necessariamente poveri ma vuole che stiamo bene. Per questo risanava tutti e non si sottraeva ad accogliere chiunque. Il Signore non ti toglie la tempesta ma ti fa stare bene dentro la tempesta”.

Nella seconda parte dell’incontro si sono affrontati argomenti molto attuali e piuttosto diffusi quali la New Age, lo Yoga, il Reiki. “La New Age è una corrente che viene dall’America, un contenitore con dentro tante cose: channeling cioè spiritismo, cristalloterapia, fiori di Bach, psicosette, scientologia, tanti gruppi e tanti guru, Reiki, Yoga. C’è molto panteismo, l’universo è dio e se fai circolare l’energia dentro di te, aprendo i 7 chakra principali, non morirai mai oppure se sei malato, guarisci. In Occidente non si riesce più a credere al Dio creatore. Si crede all’energia del Cosmo”, ha affermato la scrittrice facendo riferimento anche alla pericolosità di queste pratiche e sollecitando e invitando ad approfondire la conoscenza del cristianesimo.

Giancarla Perotti, da tanto tempo impegnata nel mondo ecclesiale a livello diocesano, regionale e nazionale, ha anche riferito alcune sue esperienze personali e pastorali rispetto a queste situazioni di cui aveva parlato, proprio a sugellare quanto detto.

“Dentro tanti gruppi New Age c’è sempre la meditazione. La preghiera è essere in dialogo con Dio e l’obiettivo principale della preghiera e della meditazione cattolica è Dio e la relazione con lui. Il cattolico che va a finire nella meditazione trascendentale, Costellazioni familiari, Mindfulness non cerca Dio ma se stesso e quindi si riscontra una incompatibilità tra la fede cattolica e tutto ciò che proviene dalle religioni orientali.” Si è infine posto l’accento proprio sulla meditazione come patrimonio e tesoro della tradizione cristiana purtroppo sconosciuta ai tanti cattolici che spesso vanno alla ricerca di mondi che non appartengono alla loro identità e cultura.

L’incontro si è chiuso con alcune domande del pubblico presente. Il libro “Le guarigioni di Gesù e i nuovi guaritori Newagers” si può acquistare presso la libreria “Libri ed Eventi” in via Roma a S. Benedetto del Tronto.