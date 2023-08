CENTOBUCHI – Arrivano altri due annunci in casa Atletico Centobuchi per il Settore Giovanile: torna in biancazzurro anche Massimo De Amicis che allenerà la Juniores Regionale. D’altra parte c’è un nuovo volto, quello di Giorgio Lunerti che guiderà la squadra degli Allievi.

Di seguito i comunicati del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica ufficialmente un altro gradito ritorno: Massimo De Amicis, che è stato il vice-allenatore di Marocchi in Serie D nella stagione 2007/2008, da questa stagione guiderà la Juniores Regionale. De Amicis, classe 1971, nella sua carriera da calciatore ha vestito la maglia della Sambenedettese in Serie C, ma anche di Ancona, L’Aquila, Torres, Teramo, Maceratese, Rimini e Chieti tra C1 e C2. Appese le scarpe al chiodo, inizia ad allenare la Juniores dell’Alba Adriatica prima di approdare al Centobuchi, in seguito siede sulla panchina di Real Centobuchi, Centobuchi 1972, Olimpia Spinetoli, Lama United e Real Cuprense. Ad accoglierlo il Presidente, Paolo Castiglione, e il vicepresidente, Andrea Barassi”.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica che per la nuova stagione a guidare la squadra degli Allievi sarà Giorgio Lunerti. L’ ex attaccante sambenedettese classe 1960 non ha bisogno di presentazioni: cresciuto nel vivaio rossoblu dove milita con orgoglio nella stagione 1982/1983 in Serie B, oltre a giocare nella serie cadetta con Messina, Reggina e Palermo. Tanta C1 e C2 con Benevento, Turris, Monopoli, Francavilla, Foggia, Juve Stabia, Campania, Savoia e Fermana. Torna alla Sambenedettese in Serie D nella stagione 1996/1997 per poi chiudere la carriera a quarant’anni nel Grottammare. La sua esperienza da mister lo vede sedere sulla panchina dei Giovanissimi della Sambenedettese. Ad accoglierlo il Presidente del Settore Giovanile, Paolo Castiglione, e il vicepresidente, Andrea Barassi”.