SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ andato in scena con successo, lunedì 7 agosto, nell’ambito della XVII edizione della rassegna “Racconti in musica“, l’unico appuntamento dello spettacolo “Vertigini: una storia scritta da Maria e Albert“, una nuova produzione nata dalla collaborazione tra l’associazione multiculturale VisionAria e la Gioventù Musicale, con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Ispirato all’epistolario tra lo scrittore Albert Camus e l’attrice Maria Victoria Casarès, liberamente riadattato da Francesco Tranquilli e arricchito da musiche originali composte da Francesca Virgili, lo spettacolo, con la regia sempre di Francesco Tranquilli, ha visto protagonisti Francesco Tranquilli nel ruolo di Camus e Valentina Pacetti in quello di Maria; ad accompagnarli Daniele di Teodoro al pianoforte e Davide Perpetuini al sax e clarinetto.

Un amore, quello raccontato attraverso le lettere che il celebre scrittore di origine algerina e l’attrice spagnola si scambiarono per quattordici anni, fatto di lontananze e tradimenti, speranze e delusioni, desiderio e sofferenza, eppure travolgente e indissolubile. Entrambi sradicati dai propri paesi di origine, si incontrarono nel 1944 in una Parigi devastata dalla guerra, per poi rivedersi quattro anni dopo e da allora, seppure attraverso una relazione epistolare, vivere per sempre legati l’uno all’altra. E questo amore, dalle molteplici sfaccettature, questo amore in cui si mescolano riso e pianto, gioia e tormento ha preso forma, in tutta la sua forza espressiva, nelle parole, nei gesti, nei toni di voce, nei volti dei due protagonisti dello spettacolo, che hanno saputo restituire al pubblico tutto il pathos di un sentimento che è riuscito a trascendere le vite dei due amanti, rimanendo forte, vivo e ardente. Un alternarsi di parole scritte, lette, sussurrate, cantate e talvolta gridate, in un crescendo vorticoso, in cui anche la musica è divenuta rappresentazione di sentimenti e sensazioni tanto vividamente e lucidamente espressi da sembrare tangibili.

Un amore, dunque, che sa di felicità e tormento, appartenenza e separazione: “Amarsi così è qualcosa di magnifico e terribile” scrive lei; “con te mi sento un uomo, dubito di poterti dare quanto mi hai dato tu” scrive lui. Un amore di cui non si può fare a meno: “devo vivere con te, per te, di te, sei la mia amica, la mia amante, la mia musa” le ricorda lui; “non ero nulla prima di conoscerti, tu mi hai creata” ammette lei. Un amore che dà il capogiro: “quella vertigine dopo la quale si può anche morire” come lo definisce lei. Un amore reso con intensità e sincerità dai due interpreti, che, a poco a poco, con garbo e delicatezza, hanno fatto entrare il pubblico, visibilmente coinvolto, tra le pieghe di questa storia indimenticabile.