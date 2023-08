GROTTAMMARE – Successo per la neo rassegna promossa dalla locale associazione Artistic Picenum e dal comune di Grottammare dedicata al Teatro Canzone.

Uno straripante Andrea Rivera ha incantato il numeroso pubblico di Piazza Fazzini, portando in scena il meglio del suo repertorio, eccelso nella cura dei testi e dal ritmo pungente.

Satira, omaggio a Nuti, Jannacci e Gaber e profonde riflessioni sulla società contemporanea; tutto questo è stato lo show dell’ artista capitolino, in tournée nazionale nella perla dell’ adriatico lo scorso lunedì 7 Agosto.

Lo spettacolo è stato condotto dalla show girl Paulina Pieprzka ed ha visto la partecipazione dei giovani musicisti grottammaresi Bherny Novelli, Elettrica Essenza e Luca Baldassarri.

Presenti all’ evento il sindaco Alessandro Rocchi, l’ assessore alla cultura Lorenzo Rossi e la consigliera Rossella Moscardelli.

A chiosa della kermesse il presidente Giuseppe Cameli aggiunge: ” Speriamo si sia aperto un ciclo nell’estate di Grottammare, dedicato ai giovani cantautori del panorama italiano. Non smetteremo mai di proporre delle novità unite alla qualità. Ringrazio di cuore tutto lo staff associativo, i numerosi sponsors privati che ci aiutano in questa avventura di visione associativa. Infine permettemi un plauso al caricaturista Emanuele Califano Lidak ed alla poetessa Eva Maria Capriotti, per i preziosi omaggi donati al poliedrico artista Andrea Rivera.”