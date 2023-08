CENTOBUCHI – L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica ufficialmente una nuova collaborazione: il Presidente Piero De Carolis ha raggiunto l’accordo per la collaborazione con l’imprenditore locale Paolo Castiglione per l’avvio del Settore Giovanile.

Castiglione ricoprirà il ruolo di presidente del Settore Giovanile e vicepresidente della prima squadra. Ad affiancarlo sarà Andrea Barassi che ricoprirà il ruolo di vicepresidente del Settore Giovanile. Lara Facchini sarà l’addetta alla stampa.

Queste le prime dichiarazioni del patron del nuovo vivaio biancazzurro: “Sono molto contento di poter annunciare di aver accettato la proposta del Presidente dell’Atletico Centobuchi, Piero De Carolis, che sancisce la nascita del Settore Giovanile. Ho una grande passione per il calcio e da diversi anni sono stato coinvolto come sponsor in molte società come Sambenedettese, Ascoli, Giulianova, Atletico Centobuchi, Monteprandone e Alma Juventus Fano. Inoltre ho fatto da sponsor anche per l’Associazione Sportiva Stella del Mare di San Benedetto del Tronto e nella gara di Serie A tra Spezia e la mia amata Juventus.

Ho voluto sposare questo progetto perché ritengo che una squadra di calcio di qualsiasi categoria non si può fondare e sostenere solo con la prima squadra, specie se si hanno obiettivi di lunga durata. Per questo motivo, appena c’è stata la possibilità di creare un settore giovanile, non c’ho pensato due volte. Il calcio è cambiato negli ultimi anni e se si vuole costruire una bella realtà non si può fare a meno di puntare sui propri giovani.

Ho deciso di fondermi con l’Atletico Centobuchi perché possiamo dare una possibilità di crescita ai nostri ragazzi, avendo comunque una prima squadra che da otto anni milita nel campionato di Promozione e questo sicuramente è uno dei tanti punti di forza”.