SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sambenedettese Basket e Grottammare Basketball annunciano che il nuovo allenatore della squadra unificata che parteciperà al prossimo campionato di Divisione Regionale 1 Abruzzo Molise Marche sarà il Professor Vincenzo Romano. Vincenzo Romano non ha bisogno di presentazioni in riviera e non solo; dopo un’ottima carriera da giocatore è stato allenatore di formazioni di serie A e B.

Alla guida della Sambenedettese Basket ha ottenuto una promozione in serie B2 nel 1989/90, raggiungendo nel 1990/91 la finale promozione per la B1 portando per l’occasione oltre 3000 tifosi sulle tribune del Palaspeca. Vincenzo Romano ha nelle ultime stagioni allenato la Sambenedettese Basket nella seconda parte della stagione 2021/22 subentrando al precedente allenatore dimissionario, conducendo la formazione rossoblù minorata di due giocatori del quintetto alla salvezza. Nella stagione 2022/23 ha invece allenato la Virtus Porto San Giorgio in serie C Silver da subentrato non riuscendo nell’obiettivo di evitare al club la retrocessione.

Sambenedettese Basket e Grottammare Basketball augurano al Prof. Romano, un’istituzione della Pallacanestro e dell’Insegnamento in Riviera buon lavoro, certi che una figura con il suo carisma riuscirà a portare i club agli obiettivi stagionali prefissati.

Sambenedettese Basket, Sambenedettese Basket Academy e Grottammare Basketball ritengono necessario a margine del presente comunicato smentire la “voce” falsa che vorrebbe i club allontanati dal Comitato Fip Marche. Risulta ancora una volta necessario specificare che i club hanno presentato domanda di trasferimento e hanno ricevuto il nulla osta allo stesso da tutte le parti coinvolte senza nessun atto unilaterale da parte del Comitato Fip Marche costretto poi a varare infatti tornei a squadre dispari.