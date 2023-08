Di Ascenza Mancini

MONTEPRANDONE – Nella sala consiliare del comune di Monteprandone è stato presentato il programma di “Fermento Marchigiano”, rassegna gastronomica locale e della birra artigianale giunta alla sua 5^ edizione

L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale “Le Due Porte” con il patrocinio del Comune di Monteprandone e della Regione Marche e si svolgerà dal 17 al 20 Agosto 2023 in via Leopardi, dal Ristorante-Osteria 1887 fino al Boschetto.

Il presidente dell’associazione culturale, Stefano Barbizzi, ha sottolineato che da diversi anni si sta lavorando sulla qualità del cibo e della gastronomia e dei 12 birrifici artigianali del territorio regionale e anche di altre regioni. “Chiediamo sempre a tutte le attività che partecipano di puntare a prodotti nuovi, particolari che comunque non si trovano nelle feste che troviamo nel territorio perché ci piace “sfruttare” questo strumento turistico che identifica tutta l’Italia cioè la gastronomia che è una forza molto importante per la promozione dell’Italia” le sue parole. Ha continuato dicendo che sono state inserite delle vere e proprie cucine, ristoranti, pizzerie all’interno del percorso culinario al fine di avere un menù più ampio, nel rispetto delle regole e in piena sicurezza e con l’intento di creare emozioni e atmosfere che spingano il visitatore e il degustatore a tornare il prossimo anno.

Il sindaco Sergio Loggi ha parlato di evento che va a caratterizzare la particolarità del comune di Monteprandone soprattutto la parte gastronomica locale. “Rilanciare i nostri prodotti e farli conoscere insieme ai nostri birrifici. È un progetto che sta dando ottimi risultati. Nell’ultimo anno si è vista la ripartenza e la voglia di riscoprire le nostre eccellenze. Come amministrazione stiamo investendo tanto nel turismo e nella cultura e anche nella cultura enogastronomica che è fondamentale per le nostre aziende che si impegnano e portano avanti con tanto sacrificio i loro prodotti e anche le attività commerciali che cercano di dare delle risposte importanti. Vi invito in questi 4 giorni a degustare le eccellenze che i nostri ristoratori portano avanti perché ci sono tanti prodotti da scoprire e che vanno a valorizzare la nostra tipicità”.

L’assessore al commercio e al bilancio, Meri Cossignani ha fatto riferimento alla rassegna come occasione di promozione del territorio e del borgo monteprandonese poiché è prevista inclusione di diverse attività e in particolare il coinvolgimento delle attività commerciali.

Infine si è voluto ribadire che tutto ciò che viene proposto è da parte di professionisti e che la manifestazione sta avendo una conoscenza anche al di fuori delle Marche.

A tal proposito e di non poco conto è il fatto che il video di promozione di “Fermento Marchigiano” è stato trasmesso ieri sera alle ore 00:02 al Time Square di New York. Di seguito il video:

Gli stand saranno aperti tutti i giorni dalle 18.00 alle ore 1:00.

Sarà messo a disposizione un bus navetta e di seguito vengono riportati gli orari: