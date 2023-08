ASCOLI PICENO – Incidente in viale Indipendenza ad Ascoli, ferito un motociclista. La collisione, che ha coinvolto un’autovettura e una moto, si è verificata poco dopo le 14 del pomeriggio di oggi, lunedì 7 agosto. Sul posto è stata inviata un’ambulanza per soccorrere il centauro, ma per via delle conseguenze riportate dall’uomo i sanitari hanno ritenuto necessario far intervenire anche l’eliambulanza. Il velivolo ha condotto il ferito al Trauma Center dell’Ospedale di Ancona-Torrette.