ROSETO DEGLI ABRUZZI – Durante la tarda serata di ieri una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, ha effettuato un intervento per un incendio avvenuto in un’abitazione in contrada Solagne, a Roseto degli Abruzzi. Sul posto è stata inviata anche un’autobotte del Comando di Teramo. L’incendio ha interessato tutti gli arredi e le suppellettili all’interno del locale cucina posta al piano terra di un’abitazione su due piani. Le fiamme e il fumo sono fuoriusciti dalla finestra della cucina provocando l’annerimento di una parte della facciata del fabbricato. Il fumo ha anche danneggiato i locali al secondo piano dove è collocata la zona notte. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio e rimosso il materiale parzialmente bruciato per completare l’azione di spegnimento. A seguito dell’incendio l’abitazione è stata evacuata. Le alte temperature che si sono sviluppate nei locali dove si sono propagate le fiamme hanno provocato la rottura di diverse pignatte del solaio. L’appartamento è stato reso temporaneamente non praticabile a causa dei danni provocati dal calore e dal fumo.