SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In programma mercoledì 9 agosto a San Benedetto del Tronto “La notte della lira”, un’intera notte dedicata al ricordo della lira con tanta musica e attrazioni per grandi e piccoli, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni dei commercianti del centro e con l’associazione culturale Apat e con la direzione artistica di Claudio Marastoni.

Tanti gli eventi che caratterizzeranno una serata a metà tra lo spettacolo e il commercio. Si partirà alle ore 22 alla Rotonda Giorgini con lo spettacolo “80 voglia di musica”, quattro ore di musica anni ’80. Conduttrice della serata sarà Simona Barchetti e sul palco si esibiranno Fiordaliso, Jo Squillo, Viola Valentino, Alan Sorrenti, Marco Ferradini e, direttamente da Ibiza, Sandy Marton. Serena De Bari di “Amici”, inoltre, farà rivivere il mito di Raffaella Carrà con un medley a lei dedicato e non mancheranno le performance burlesque di Verusca Puff.

Musica live in tutto il centro di San Benedetto: in via Balilla, nel vecchio mercato del pesce, dove la band I Pupazzi si esibirà in una divertentissima performance, in piazza Montebello, nell’area dell’ex mercato della frutta, dove si potrà ascoltare Antonio Sorgentone, nell’angolo tra via Mazzocchi e via Ugo Bassi, che ospiterà la session di Zizzu Dj, tra via Calatafimi e via Gramsci, dove si esibirà l’ensemble “Suoni d’Africa”, in via Crispi e in via Montebello, con altre Dj set, in viale Secondo Moretti dove ci terrà il concerto del tenore Roberto Cruciani.

Attività ludico ricreative per i più piccoli verranno organizzate nei pressi della libreria Mondadori, all’inizio di via Ugo Bassi, mentre in Piazza Matteotti ci sarà il circo per i bambini, vicino al quale sarà collocato lo stand promozionale della partita di rugby Italia-Romania, in programma allo stadio Riviera delle Palme il 19 agosto; via XX settembre sarà addobbata con luminarie e fotografie, mentre artisti di strada si esibiranno in via Curzi e in via San Martino. Il logo dell’evento è stato realizzato da Stefano Novelli e la sicurezza della serata sarà curata dall’Associazione Nazionale Carabinieri.

La viabilità cittadina subirà delle modifiche: molte strade del centro saranno chiuse al traffico dalle ore 19 e in alcune di loro non si potrà sostare, visto che i commercianti potranno esporre liberamente i propri articoli, in deroga alla normativa, presentando una comunicazione all’ufficio competente. Dalle ore 18 del 9 agosto e fino alla fine dell’evento sarà, infatti, in vigore il divieto di sosta in diversi tratti di via Ancona, via Balilla, via Bassi, via Bezzecca, via Calatafimi, via Castelfidardo, via Crispi, via Curzi, via F.lli Bandiera, via F.lli Cairoli, via Gramsci, via La Spezia, via Legnago, via Mazzocchi, via Mentana, via Montebello, via San Martino e via Solferino e nelle stesse vie sarà anche vietato il transito di tutti i veicoli dalle ore 19 del 9 agosto fino alla fine dell’evento. Tutte le attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi dell’area interessata dall’evento possono richiedere il permesso per l’occupazione dello spazio antistante la propria attività per un periodo di massimo sei ore. La richiesta può essere inoltrata al Comune tramite e-mail, indirizzando la comunicazione a ufficiomobilitaetraffico@comunesbt.it. Nella richiesta dovranno essere indicati il nome dell’attività, la partita iva o codice fiscale di riferimento e l’ubicazione del punto vendita, oltre all’orario dell’occupazione e a una descrizione dell’attività che si svolgerà sul suolo occupato. Come di consueto, il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, a fronte delle modifiche alla viabilità, il transito nell’area interessata dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono allo spazio dell’evento saranno di fatto limitati, dunque, laddove possibile, si raccomanda di usare percorsi alternativi evitando il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento.

“Saranno presenti tanti artisti di prim’ordine e sono felice di collaborare con l’amministrazione comunale di San Benedetto – ha ribadito Claudio Marastoni. “I negozi resteranno aperti fino alle 3 e tutti coloro che mostreranno lo scontrino di acquisto negli appositi stand installati alla Rotonda Giorgini e in viale Secondo Moretti riceveranno una delle 5000 maglie commemorative della serata – ha spiegato il consigliere comunale Fabrizio Capriotti. “E’ importante rilanciare il commercio e il rapporto diretto e fiduciario tra negozianti e clientela dopo il Covid e per la concorrenza dell’e-commerce. Nella notte di San Lorenzo non cadranno solo le stelle, ma anche i prezzi, visto che i commercianti ne applicheranno di davvero bassi, quasi al limite della rimessa- ha puntualizzato Vincenzo Amato, commerciante storico.

“Chiariamo subito che non si potrà pagare con le lire, ma sarà possibile comparare i prezzi tra lira ed euro, visto che molti commercianti esporranno il cartello con il doppio prezzo – ha, infine, chiarito l’assessore al commercio e alle attività Produttive Laura Camaioni. “Lo spirito dell’evento è quello di animare il centro ed esaltare tutte le piccole attività commerciali autonome che hanno lì la propria sede – ha aggiunto. “Dopo il lungo periodo di difficoltà dovute alla pandemia e alla crisi dei mercati, vogliamo che le persone ritornino a rapportarsi con gli esercizi di vicinato e incentivare il ritorno a quella fiducia caratteristica del rapporto tra il cliente e il piccolo negoziante. Per questo l’amministrazione invita tutti i gestori delle attività dell’area a partecipare a questa iniziativa e a riportare vitalità nel centro commerciale naturale che è l’area dell’Isola Pedonale”.