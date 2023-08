MARCHE – Premessa alle promesse

Martedì 8 agosto il Consiglio Regionale delle Marche verosimilmente approverà il Piano Socio-sanitario delle Marche 2023-2025 con un elenco interminabile di promesse impossibili perché la Giunta non è in alcun modo in grado di onorarle per carenza di risorse e personale. La illustrazione delle promesse del Piano verrà fatta solo con commenti tecnici finalizzati a interpretare le indicazioni del piano, che specie nella parte riguardante gli ospedali è molto confusa. L’analisi verrà fatta separatamente per i servizi territoriali di prevenzione e distrettuali e per i servizi ospedalieri. Si anticipa che le promesse non hanno mai obiettivi, risorse e tempi definiti. Di regola tutte quelle più impegnative “scadono” dopo oltre due anni e quindi sconfinano abbondantemente nella prossima legislatura.

Le promesse nell’area dei servizi territoriali di Prevenzione

Nell’area della prevenzione sono previste le seguenti promesse:

⦁ potenziamento dei sistemi di sorveglianza mirati alla riduzione dei rischi ambientali per la popolazione (siti inquinanti di interesse nazionale e non solo) e per lo sviluppo di azioni efficaci per affrontare le grandi emergenze;

⦁ potenziamento e valorizzazione dell’epidemiologia;

⦁ potenziamento dei Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Territoriali;

⦁ istituzione del Sistema Regionale Prevenzione Salute per i rischi ambientali e climatici (SRPS) (decreto del Ministero della Salute 9 giugno 2022) e potenziamento complessivo delle strutture e dei servizi del SRPS;

⦁ potenziamento delle strutture per mettere in atto a livello regionale gli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 e della strategia nazionale del Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza;

⦁ consolidamento dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica anche in ottica di preparedness e revisione delle sedi vaccinali;

⦁ potenziamento della rete territoriale per la prevenzione dell’osteoporosi e la prevenzione/gestione delle fratture da fragilità;

⦁ potenziamento delle Autorità Competenti Locali in tema di sicurezza alimentare (ACL) in modo conforme agli standard richiesti dalla nuova legislazione alimentare e istituzione di una UOC giuridico-amministrativa come articolazione organizzativa dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Territoriali;

⦁ sviluppo della rete veterinaria regionale e riorganizzazione della rete epidemiologica veterinaria regionale;

⦁ potenziamento delle attività di sorveglianza epidemiologica veterinaria in ottica di “One Health”, mediante l’istituzione di presidi veterinari presso i Centri regionali di Recupero Animali Selvatici (CRAS Marche);

⦁ istituzione del Polo Integrato di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per la gestione delle attività ad “alta complessità”;

⦁ rafforzamento della rete integrata di prevenzione dei rischi zoonosici in ottica “One Health”;

⦁ potenziamento dei programmi di comunicazione e sensibilizzazione su corretta alimentazione, attività fisica, uso di sale iodato, indicazioni nutrizionali e di salute con un approccio “One Health”;

⦁ consolidamento e/o messa in opera di attività di consulenza e counseling nutrizionale.

Le promesse nell’area della assistenza distrettuale.

Nell’area dell’assistenza domiciliare sono previsti:

⦁ il potenziamento della Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);

⦁ il raggiungimento del 10% di pazienti over65 in assistenza domiciliare (considerando tutti gli assistiti di età pari o superiore a 65 anni “presi in carico” per tutte le classi di complessità assistenziale).

Nell’area dell’utilizzo dell’Infermiere di Famiglia o di Comunità (IFOC) sono previsti:

⦁ il potenziamento delle cure domiciliari e di prossimità;

⦁ lo sviluppo di un’assistenza proattiva e dell’empowerment degli assistiti affetti da patologie cronico-degenerative e del loro nucleo familiare.

Nell’area dei consultori sono previsti:

⦁ il rafforzamento delle équipe consultoriali con personale dedicato e della rete dei Consultori Familiari;

⦁ il potenziamento della gestione da parte del personale ostetrico delle gravidanze a basso rischio;

⦁ la garanzia di appuntamenti con il Servizio Sanitario Nazionale per gli screening previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Nell’area della Medicina prenatale è previsto il ridisegno e la determinazione del fabbisogno di personale ed apparecchiature dei Centri di I, II e III livello.

Nell’area delle cure palliative sono previsti:

⦁ un’équipe assistenziale multiprofessionale dedicata o specificatamente formata (Unità di Cure Palliative – UCP), in integrazione con il medico di medicina generale, per assicurare la continuità assistenziale h 24 per 7 giorni su 7;

⦁ una Unità di Cure Palliative Domiciliari (CP-DOM) ogni 100.000 abitanti;

⦁ un Hospice con 8/10 posti letto ogni 100.000 abitanti.

Nell’area della cronicità sono previsti:

⦁ una risposta complessiva e di sistema al fenomeno della cronicità attraverso il potenziamento della medicina di prossimità e l’implementazione delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e della telemedicina;

⦁ per la fibrosi cistica (FC) la implementazione della rete HUB (Centro di Riferimento Regionale) e SPOKE (servizi territoriali) al fine di garantire la presa in carico uniforme su tutto il territorio regionale del paziente con FC, in collaborazione con Medici di Medicina Generale MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), personale ADI, Farmacie Ospedaliere Territoriali e Servizi di Riabilitazione;

⦁ per la Malattia celiaca il potenziamento della rete;

⦁ per l’osteoporosi la istituzione delle “Bone Unit”(Unità Osteo-metaboliche), centri funzionali e di coordinamento multidisciplinari generalmente costituiti entro Centri Ospedalieri, con previsto link al territorio;

⦁ per i Centri antidiabetici l’adeguamento alla normativa della l.r. 9/2015 della composizione del team diabetologico (medici diabetologi, infermieri dedicati, dietista, podologo, psicologo).

Nell’ara della disabilità e non autosufficienza sono previsti:

⦁ il rafforzamento dell’intervento a favore di minori con gravissima disabilità, in particolare quelli in “dipendenza vitale”, sviluppando percorsi di affiancamento ai genitori in contesti/ambienti di tipo familiare alternativi all’utilizzo inappropriato dell’ospedale implementandone l’offerta territoriale, e quando possibile, favorendo forme di inclusione scolastica;

⦁ la garanzia a livello di cure specialistiche ambulatoriali e ospedaliere, di servizi flessibili, personalizzati, capaci di erogare prestazioni con i tempi e le modalità adeguate alle condizioni della persona disabile;

⦁ il consolidamento del ruolo di case-manager dell’Infermiere di Famiglia o di Comunità a livello territoriale per garantire l’orientamento e il supporto alla persona e alla famiglia, la comunicazione tra gli operatori, la integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, la costruzione di percorsi di presa in carico e di progetti di vita;

⦁ il monitoraggio dei servizi semiresidenziali e residenziali, al fine di renderli sempre più rispondenti alle diversificate esigenze delle persone;

⦁ la creazione di una rete per assicurare cure odontoiatriche in generale nelle situazioni di fragilità e vulnerabilità sociale e con particolare attenzione alle persone con disabilità e ai minori, in coerenza con il Dpcm 12.01.2017 di aggiornamento dei LEA.

Nell’area della neuropsichiatria infantile sono previsti:

⦁ l’introduzione di interventi di telemedicina e teleriabilitazione;

⦁ il completamento di un sistema integrato di risposta all’acuzie psichiatrica in adolescenza, che garantisca in modo omogeneo ed appropriato la gestione di base nell’ambito nella rete dell’emergenza-urgenza e la gestione specialistica e la necessità di ricovero in alcuni punti di secondo livello, attivando inoltre interventi appropriati per la gestione della pre e post acuzie nei territori;

⦁ l’attivazione di un Sistema a rete per la gestione della pre- e post- acuzie su tutto il territorio regionale;

⦁ l’implementazione di risposte differenziate in base ai livelli di complessità e tecnologia necessari nelle patologie neurologiche dell’età evolutiva;

⦁ una puntuale attenzione al tema della continuità assistenziale nel delicato passaggio alla maggiore età dei minori presi in carico anche attraverso strutture finalizzate;

⦁ un adeguamento della dotazione di medici neuropsichiatri dell’infanzia e dell’adolescenza, del terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

⦁ il consolidamento del supporto ai “servizi di sollievo” gestiti dagli Ambiti Territoriali Sociali, anche rispetto alla strutturazione e continuità oltre che nella gestione;

⦁ la promozione di processi di presa in carico della famiglia/persona con problemi di salute mentale, fondati sul budget di salute co-programmato e co-gestito dal sociale (Ambiti Sociali) e dalla sanità (Dipartimenti Salute mentale);

⦁ il potenziamento della teleriabilitazione.

Nell’area delle demenze sono previsti:

⦁ la previsione nei Centri dei Disturbi Cognitivi e delle Demenze di un lavoro multidisciplinare composto da diversi specialisti e figure professionali (neurologo, geriatra, psichiatra, psicologo, logopedista, infermiere o altro operatore delle professioni sanitarie) che lavorano secondo protocolli condivisi e con la presenza di un Coordinatore;

⦁ la realizzazione della rete e del relativo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) sulle demenze, anche attraverso la definizione di un tavolo tecnico comprendente gli interlocutori e le professionalità competenti, con la necessità di far emergere i bisogni di cura non espressi.

Nell’area della salute mentale e delle dipendenze patologiche sono previsti:

⦁ la revisione della residenzialità e l’individuazione di meccanismi più flessibili e centrati sui percorsi che riportino l’asse dell’intervento sulla territorialità in modo che le stesse risorse oggi interamente dedicate alla residenzialità possano essere utilizzate per erogare trattamenti destinati ad un maggior numero di pazienti sul territorio secondo progetti basati sul modello flessibile della stepped-care;

⦁ la previsione della residenzialità leggera finalizzata a favorire percorsi di prevenzione rispetto alla residenzialità cronicizzante, particolarmente costosa, e percorsi di fuoriuscita e riabilitazione per i pazienti psichiatrici e con doppia diagnosi;

⦁ la implementazione della figura dello psicologo psicoterapeuta sia per la neuropsichiatria infantile sia per la psichiatria, onde evitare il rischio che il Servizio di Salute Mentale venga inteso unicamente come presa in carico /cura di soggetti con patologie severe, prevalentemente collocate sul versante psicotico;

⦁ la effettuazione di programmi di sensibilizzazione e informazione rivolti alle scuole, ai centri di aggregazione e iniziative comunali, favorire l’operatività del (Servizio delle Dipendenze) come servizio di integrazione tra Centro di Salute Mentale e Servizio Tossicodipnedenze;

⦁ la implementazione di servizi domiciliari, di gruppi riabilitativi, di progetti di inserimento lavorativo e di interventi di telemedicina e teleriabilitazione;

⦁ la realizzazione di spazi ambulatoriali esclusivamente dedicati ai giovani (14-25 anni) con comportamenti a rischio di dipendenza patologica, che oltre a fornire prestazioni istituzionali funga da “Hub” nella rete dei servizi sanitari e sociali del territorio.

Nell’area dei disturbi della alimentazione e nutrizione sono previsti:

⦁ la rete integrata fra i servizi territoriali (MMG, PLS, ambulatori specialistici, semi-residenzialità-residenzialità) e quelli ospedalieri, caratterizzata dalla presenza e dalla collaborazione di tutte le professionalità coinvolte nel percorso di diagnosi e cura e dalla condivisione fra professionisti dei programmi e degli interventi da attuare;

⦁ la realizzazione di spazi ambulatoriali esclusivamente dedicati ai giovani (14-25 anni) con comportamenti a rischio di dipendenza patologica, che oltre a fornire prestazioni istituzionali funga da “Hub” nella rete dei servizi sanitari e sociali del territorio.

Gli investimenti nell’area della assistenza ospedaliera

La lettura qui è più complicata perché va fatta un po’ tra le righe. E’ una parte scritta in modo confuso non si sa se per scelta o per inadeguatezza (penso per tutte e due).

Nell’area degli ospedali è prevista innanzitutto la realizzazione di nuovi ospedali a Pesaro, Macerata e S. Benedetto del Tronto e la prosecuzione dei lavori per l’Ospedale di Fermo, il nuovo INRCA di Ancona sud e il trasferimento del Salesi a Torrette.

Poi è previsto il mantenimento della attuale rete dei presidi ospedalieri pubblici regionali che si struttura in cinque Aziende Sanitarie Territoriali sede di DEA di I livello articolate in uno o più strutture ospedaliere come segue:

⦁ una Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche sede del DEA di II livello, comprendente lo stabilimento “Umberto I – Lancisi” e “Salesi” situati ad Ancona;

⦁ un Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani, qualificato IRCCS, comprendente gli stabilimenti ospedalieri di Ancona, Fermo e Osimo;

⦁ il Presidio Ospedaliero della AST Pesaro-Urbino con gli stabilimenti di Pesaro, Urbino, Fano, Pergola;

⦁ il Presidio Ospedaliero della AST Ancona con gli stabilimenti di Jesi, Senigallia, Fabriano, Cingoli;

⦁ il Presidio Ospedaliero della di AST Macerata con gli stabilimenti di Macerata, Civitanova Marche, Camerino, San Severino Marche;

⦁ il Presidio Ospedaliero AST Fermo con gli stabilimenti di Fermo e Amandola;

⦁ il Presidio Ospedaliero AST Ascoli Piceno con gli stabilimenti di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

A questo punto c’è un passaggio confuso su quali saranno le discipline previste in ciascuno stabilimento. In sintesi sembrerebbe che la riorganizzazione degli ospedali verrà fatta dai nuovi Direttori Generali nell’ambito dei nuovi Atti Aziendali e che comunque in questi atti si potrà cambiare pochissimo rispetto alla situazione attuale. Purtroppo la situazione attuale dei singoli stabilimenti non è ben descritta nell’Appendice 4 del Piano che doveva riportare il numero di posti letto di ciascuna disciplina e di ciascuno stabilimento, dato che invece manca mentre c’è per ogni stabilimento l’elenco delle discipline presenti e (per quello che si capisce) da mantenere. L’elenco c’è nelle pagine 252-261 del Piano.

Quanto al riordino delle reti ospedaliere negli atti aziendali, il Piano dice che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) dovranno procedere al riordino degli ospedali tenendo in considerazione:

⦁ la riorganizzazione delle attività sulla base dei dati di mobilità intraregionale ed extraregionale per singola disciplina/patologia e della diffusione delle reti cliniche;

⦁ i tempi di attesa per l’erogazione delle attività di ricovero per classi di priorità;

⦁ le indicazioni normative regionali e nazionali;

⦁ la possibilità, nel caso in cui l’offerta sanitaria non fosse sufficiente a soddisfare i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti nei tempi previsti, di mettere in atto specifici accordi con altri Enti del SSR al fine di garantire un potenziamento delle prestazioni in risposta ai bisogni sanitari della popolazione;

⦁ la possibilità, nel rispetto della dotazione complessiva dei posti letto, di mettere in atto temporanee rimodulazioni della dotazione di posti letto nelle singole U.O.

Quest’ultimo punto pare uno scioglilingua e quindi lo trascrivo come è scritto. Vi anticipo: non si capisce niente. Le temporanee rimodulazioni della dotazione di posti letto nelle singole U.O. potrà avvenire tra le specialità della stessa macro-area assistenziale di appartenenza (medica, chirurgica, materno infantile, terapia intensiva, riabilitativa), solo se finalizzate al miglior utilizzo delle risorse o alla riduzione delle liste di attesa di ricovero. Solo eccezionalmente può essere attuata una temporanea rimodulazione delle dotazioni dei posti letto tra aree assistenziali diverse, ma in ogni caso funzionalmente collegate (es. cardiologia, emodinamica, cardiochirurgia), solo se necessaria al miglioramento del percorso del paziente e all’abbattimento delle liste di attesa. Le azioni di rimodulazione della dotazione di posti letto sopra descritte dovranno avere carattere di temporaneità, non comportano contestualmente un globale aumento delle risorse umane o finanziamenti per lavori strutturali/attrezzature e resteranno valide solo a seguito di un’attenta verifica dell’efficienza delle attività di ricovero (in caso contrario sarà necessario ripristinare l’assetto precedentemente normato).

Poi c’è un paragrafo nel capitolo sulla assistenza ospedaliera un paragrafo dedicato alle aree disagiate in cui si scrive che al fine di garantire maggiore prossimità dei servizi sanitari alle popolazioni residenti nelle suddette aree, si provvederà a rafforzare in particolare, presso le strutture di Amandola, Cingoli e Pergola, sia le attività di pronto soccorso, con personale medico dedicato all’Emergenza-Urgenza (d.m. 30 gennaio 1998) e integrato con i DEA di livello superiore di cura per il servizio e l’aggiornamento relativo, sia globalmente i servizi sanitari, soprattutto per attività diagnostica radiologica che verrà completata anche con apparecchiature TAC/RMN aggiornate e possibilità di trasmissione di immagini in rete alle altre strutture.

Poi c’è un parte che non c’entrerebbe niente con gli ospedali che riguarda le strutture territoriali (Ospedali di Comunità) di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro, che sono secondo il Piano poste in aree svantaggiate della provincia di Pesaro-Urbino, come anche l’entroterra della Provincia di Ascoli Piceno, per le condizioni del territorio, climatiche e di estensione territoriale, oltre alla ridotta potenzialità della medicina primaria, per lo scarso numero dei medici di famiglia, ed alle caratteristiche demografiche della popolazione residente (in prevalenza anziani in condizioni di fragilità e co-morbilità). Per queste strutture si prevede quanto di seguito:

⦁ un Punto di Intervento Territoriale, in stretta integrazione funzionale con l’Assistenza Primaria e la Continuità Assistenziale, con personale medico dedicato all’Emergenza-Urgenza, inquadrato nella disciplina specifica prevista dal d.m. 30 gennaio 1998 e funzionalmente integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento;

⦁ posti letto residenziali per pazienti dimessi dalla post-acuzie ospedaliera;

⦁ Centro Assistenza territoriale per pazienti in trattamento dialitico;

⦁ possibilità di esecuzione di indagini radiologiche, con trasmissione di immagine collegata in rete al centro hub/spoke più vicino ed indagini laboratoristiche. Devono essere previsti protocolli specifici per il trasporto secondario verso il centro spoke/hub più vicino;

⦁ prestazioni specialistiche ambulatoriali multispecialistiche.

Un indispensabile commento tecnico alle promesse sugli ospedali

La parte sugli ospedali è incoerente con le norme (DM 70 del 2015 e DM 77 del 2022) in quanto:

⦁ prevede, se letto assieme al programma di edilizia ospedaliera, troppe unità operative di alcune discipline rispetto al DM 70 (ad esempio 14 ospedali con cardiologie con UTIC e terapia intensiva anziché 10);

⦁ prevede un ospedale di area disagiata che non rispetta i requisiti del DM 70 come distanza dal Pronto Soccorso più vicino;

⦁ prevede in alcuni ospedali di comunità dei profili di attività in totale difformità rispetto al DM 77.

Non si capisce come potranno essere fatti dai Direttori Generali degli Atti Aziendali che dovranno mantenere gli ospedali come sono e contemporaneamente rispettare la normativa. Missione impossibile.

La questione delle risorse

Quanto personale serve per onorare queste promesse e quanto ne potrà essere assunto? Se si tiene conto che tutti i servizi territoriali sono sottodotati di personale e che tutta la rete ospedaliera attuale è sottoutilizzata e si regge in punti critici come i Pronto Soccorso e i Punti Nascita con personale a gettone si può stimare in tante, ma tante, centinaia il numero di operatori che servirebbe per rispettare le promesse del Piano. Quanto se ne potrà assumere? Basti tenere presente che Saltamartini ha annunciato che le Aziende delle Marche stanno per avviare concorsi per 47 infermieri. Avete letto bene: quarantasette. Serve dire altro?