SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in corso le operazioni di lavaggio e sanificazione dei bidoni destinati alla raccolta dell’umido da parte di PicenAmbiente Spa per il periodo estivo.

Gli interventi sono eseguiti ciclicamente nel periodo estivo a salvaguardia del pubblico decoro, in tutto la città. Martedì 8 e mercoledì 9 agosto, il servizio sarà effettuato sui bidoni situati nella zona di viale De Gasperi, a partire da via Montello e fino a via Voltattorni. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane fino a copertura dell’intero territorio comunale.