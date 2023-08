MONTEPRANDONE – È stata inaugurata ieri, sabato 5 agosto, la big bench di Monteprandone. La panchina gigante, installata vicino al Lavatoio Comunale, è la numero 311 del circuito nazionale che ha preso il via ad opera del designer americano Chris Bangle e dalla moglie Catherine, coinvolgendo tanti piccoli borghi italiani dove sono arrivate le panchine giganti, divenute attrazione turistica e mezzo di promozione del territorio.



Grazie alla collaborazione della Proloco di Monteprandone, con il sostegno di aziende private e artigiani del territorio (Lafinfissi, MDM Interni, Adriatica Verde Playground e Giochi Arredo, Detalux, Falegnameria Angelini e Impresa Malavolta) Monteprandone è entrata a far parte del circuito Big Bench Community Project e, ieri, nonostante l’inclemenza del meteo, ha potuto far festa per l’inaugurazione della sua grande panchina.



“Da qui si può ammirare il panorama Piceno, dal mare alle colline, alla

catena dei monti Sibillini – ha dichiarato il Sindaco Sergio Loggi – con lo

sguardo che, nelle giornate serene, arriva fino ai monti Abruzzesi. Salendo

sulla grande panchina gialla di Monteprandone, si può tornare a guardare il

mondo con gli occhi di un bambino, rilassarsi e godere della bellezza della

natura che ci circonda. E poi perché no? Si può visitare il nostro

splendido borgo storico con i suoi musei, le sue chiese e i luoghi di

interesse, soggiornare nelle nostre strutture ricettive, gustare i nostri

prodotti tipici in uno dei tanti ristoranti o negli esercizi commerciali

presenti sul territorio. Si concretizza un progetto dal respiro nazionale

che ha lo scopo di attrarre turisti e visitatori e promuovere il territorio oltre i

confini regionali – ha concluso Loggi – ma non ci fermiamo qui.

Proseguiremo nei prossimi mesi con altre azioni di promozione e

valorizzazione del nostro borgo storico”.



Gli appassionati di queste installazioni potranno recarsi presso il Caffè del Borgo, in via Leopardi, per timbrare lo speciale passaporto e dimostrare di aver visitato la BB311 di Monteprandone. Per ulteriori informazioni sul progetto www.bigbenchcommunityproject.org/





Alla inaugurazione oltre al Sindaco Sergio Loggi erano presenti l’assessore alla cultura Roberta Iozzi, l’assessore al commercio e bilancio Meri Cossignani, l’assessore al patrimonio Christian Ficcadenti, il presidente della Proloco Monteprandone Stefano Caponi, alcuni rappresentanti delle aziende collaboratrici e diversi cittadini e turisti.