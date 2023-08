SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Curiosità ed interesse per l’incontro con gli uomini della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, da parte dei ragazzi del Camposcuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

Un momento formativo fortemente voluto dal presidente della Fisa Raffaele Perrotta, attento e sensibile alla formazione dei giovani attraverso progetti innovativi quali il Baby Rescue, che sta riscuotendo parecchi consensi a livello nazionale. Una giornata ricca di emozioni per i giovani che sono stati impegnati per un’intera settimana in un percorso formativo articolato in attività didattiche, esercitazioni pratiche riguardanti tematiche di protezione civile e momenti ludico-ricreativi, con lo scopo di acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo attivo che ognuno di loro può svolgere quotidianamente nella propria comunità, per tutelare sé stessi e l’ambiente in cui vivono.

Nel corso della bellissima mattinata, i ragazzi accompagnati dalla responsabile nazionale Fisa Pc Iole Egidi, dopo essere stati accolti dalla comandante Alessandra Di Maglio, hanno avuto modo di prendere consapevolezza di come opera la Guardia Costiera, e dell’importante ruolo svolto nella tutela delle persone e dell’ambiente. Molto interesse anche per la visita al 1° Nucleo Sommozzatori Guardia Costiera dove le giovani leve hanno potuto vedere le attività svolte dal reparto operativo in tutte le sue finalità. La Fisa ringrazia la Comandante Di Maglio e tutte le istituzioni per la possibilità e per il momento altamente formativo e soprattutto di crescita per le generazioni avvenire.