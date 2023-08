SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nicola Piovani con il concerto “Note a margine” martedì 8 agosto a San Benedetto del Tronto chiuderà in Piazza Piacentini (ore 21,30) la sesta edizione di Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole proposta da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e di Ministero della Cultura e con il sostegno di BIM Tronto. Il giorno seguente, 9 agosto, Piovani è atteso a Pesaro al Parco Miralfiore (inizio ore 21.15), per la conclusione di Miralteatro d’Estate, quarta rassegna nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT.

Il compositore e pianista è accompagnato da due straordinari musicisti, Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso.

Note a margine è una sorta di racconto, inizialmente commissionato dal Festival di Cannes nel 2003, in cui condividere ricordi ed emozioni di una lunga carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre, narrandoli in musica – «non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica» sottolinea – e con tocco leggero, i grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini ai fratelli Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni.

Biglietti in vendita in tutte le biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket, su vivaticket.com, alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246 orario 18/20) nei tre giorni precedenti e la sera del concerto dalle 19 nel luogo dello spettacolo; a Pesaro al Teatro Sperimentale (0721 387548), Tipico.Tips (0721 34121) e biglietteria al Parco Miralfiore (334 3193717) il giorno di spettacolo dalle ore 20.