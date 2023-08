RIPATRANSONE – Dopo il grande successo dello scorso anno, torna anche questo agosto RipaMagic, festival che trasformerà per due giorni il suggestivo borgo di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, nel regno della magia, dell’illusionismo, della spensieratezza e della comicità, regalando emozioni, stupore e divertimento a un pubblico di tutte le età.

Ideato e organizzato dal Comune di Ripatransone, in collaborazione con l’associazione Ho Un’Idea, RipaMagic si svolgerà nei giorni 10 e 11 agosto 2023 con spettacoli di eccezionali artisti, street food con show di micromagia, laboratori pomeridiani di magia, visite guidate al Museo Matemagica, allestito per l’occasione in un locale del centro storico, e osservazioni astronomiche, tutto a d ingresso gratuito.

I laboratori di magia sono una novità di questa seconda edizione, in programma sia giovedì che venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nel Giardino ex Acli, senza necessità di prenotare. Il Museo “Matemagica” sarà allestito per l’occasione in un locale di piazza XX Settembre e sarà aperto dalle ore 16 alle ore 21 con visite guidate della durata di 35/40 minuti per gruppi di 15/20 persone. Quando guardiamo un gioco di prestigio veniamo ingannati se non conosciamo il trucco. Quando guardiamo un’illusione ottica veniamo ingannati e continuiamo ad esserlo anche dopo che ci è stato spiegato il funzionamento. Il Museo Matemagica è un viaggio affascinante sui misteri del funzionamento del cervello e di come i nostri sensi vengono ingannati. La serata dell’11 agosto si concluderà in piazza XX settembre con l’osservazione astronomica a cura dell’associazione Che Jella e del Nuovo Gruppo Astrofili Piceni. Per ciò che riguarda gli spettacoli, entrambe le giornate inizieranno alle ore 18.30 con la “Street Magic” e proseguiranno alle ore 20 con “A cena con il mago”. Street Magic propone momenti di magia itinerante. I maghi del Club Prestigiatori Fermano che gireranno per il centro storico e si fermeranno a cena con il pubblico nell’area dello street food.

Giovedì 10 agosto gli show continueranno alle ore 21.30 con la coppia argentina Brando Y Silvana, maghi professionisti dal 1987 il sui lavoro si basa su una commistione di teatro, mimo e giocoleria magica. Si sono esibiti in teatri e festival di tutto il mondo ottenendo grandi successi e vincendo numerosi premi, come ad esempio il 1° premio allo Street Magic festival in Germania e il premio per lo spettacolo teatrale più originale al The European Championship of Magic in Inghilterra nel 2011. Alle ore 22.30 in piazza XX Settembre va in scena la coppia di clown illusionisti Strange Comedy, originari di Canada e U-S.A. Shelly Mia Kastner e Jason McPherson hanno ideato un loro originale stile “muppet” in cui i costumi diventano incontrollabili e i trucchi di magia causano spesso situazioni surreali ed esilaranti. Apprezzati per i loro folli illusionismi, le sorprendenti acrobazie circensi e la buffa comicità, sono artisti che vantano prestigiose collaborazioni, come ad esempio Shelly con il Cirque du Soleil e Jason con Le plus Grand Cabaret du Monde. L’ultimo show della prima serata inizierà alle 23.30 nel Giardino Ex Acli con il Mago Novas, personaggio carismatico e misterioso, un specialista nella manipolazione che incanterà il pubblico con magie a passi di tango.

Venerdì 11 agosto, nel Giardino Ex Acli, verrà riproposto lo spettacolo del duo Strange Comedy alle ore 21 e lo spettacolo di Brando y Silvana alle ore 23. Alle ore 22 in Piazza XX Settembre va in scena la acclamata compagnia Disguido con “Disillusion cine magic show”, un eccezionale mix d’illusionismo, mimo e cabaret, un’esperienza magica unica in uno spettacolo visuale ricco di emozioni e divertimento. Sulla scena un susseguirsi di quadri che si rifanno al meraviglioso universo cinematografico, colonne sonore, personaggi e citazioni. Un viaggio attraverso il cinema muto e in bianco e nero dei primi cineasti, i fratelli Lumiere, Edison, Méliès; icone come Chaplin e Marilyn Monroe, Kubrick e Fellini, ripercorrendo i cult movies della storia del cinema. I Disguido, al secolo Guido Marini e Isabella Zanivan sono una coppia 50&50 sul palco e nella vita. Attore, regista e scenografo lui, diplomato all’Accademia di Belle Arti. Attrice, danzatrice e psicologa lei, laureata alla cattedra di antropologia con una ricerca dal titolo “La Fiducia nell’Illusionista”. Illusionisti e performers eclettici, nel 2015 e 2018 hanno rappresentato l’Italia ai Mondiali di Magia e hanno vinto numerosi premi in Italia e all’estero, tra i quali: nel 2020 il primo premio in General Magic all’International Forum of Magicians di San Pietroburgo, nel 2017 il terzo premio FISM in Comedy Magic agli Europei di Blackpool e nel 2013 il prestigioso Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia.

Informazioni per il pubblico sono disponibili visitando il sito internet www.visitripatransone.it oppure attraverso le pagine social www.facebook.com/visitripatransone e www.instagram.com/visitripatransone

IL PROGRAMMA CRONOLOGICO

Giovedì 10 agosto

– dalle ore 16 alle 21 Piazza XX settembre – Visite al Museo Matemagica

– dalle ore 17.30 alle 20.30, Giardino ex Acli – Laboratori di magia

– dalle ore 19.30 – Street Magic itinerante per le vie del centro

– ore 21.30 Giardino ex Acli – Brando Y Silvana (Argentina) in “BrandoYSilvana a la Rossini”

– ore 22.30 Piazza XX Settembre – Strange Comedy (Canada-Usa) in “The strange comedy show”

– ore 23.30 Giardino ex Acli – Mago Novas in “Tango”

Venerdì 11 agosto

– dalle ore 16 alle 21 Piazza XX settembre – Visite al Museo Matemagica

– dalle ore 17.30 alle 20.30, Giardino ex Acli – Laboratori di magia

– dalle ore 19.30 – Street Magic itinerante per le vie del centro

– ore 21 Giardino ex Acli – Strange Comedy (Canada-Usa) in “The strange comedy show”

– ore 22 Piazza XX Settembre – I Disguido in “Disillusion cine magic show”

– ore 23 Giardino ex Acli – Brando Y Silvana (Argentina) in “BrandoYSilvana a la Rossini”