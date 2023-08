SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima serata, quella di stasera, domenica 6 agosto, del San Benedetto International Film Festival, organizzato dall’associazione Serpente Aureo in collaborazione con la cooperativa “Piceni Art For Job“, in cui, alla Palazzina Azzurra, a partire dalle ore 21, verranno premiati tutti i cortometraggi presentati nel corso delle precedenti serate del festival. Ospiti d’eccezione dell’evento, e testimonial della serata conclusiva del San Benedetto International Film Festival, l’attrice Caterina Misasi e l’attore e regista Pietro Bontempo, già noti al grande pubblico per le loro numerose interpretazioni televisive, teatrali e cinematografiche. Presenterà la serata l’attrice Antonella Ciocca.

In programma, inoltre, la proiezione dell’ultimo cortometraggio del progetto “6 dimore in cerca d’autore” dal titolo ” La Ruota”, diretto da Giordano Viozzi con la sceneggiatura di Claudio Balboni, girato a Palazzo Recchi Franceschini a Castignano, e le premiazioni della seconda edizione del concorso letterario, collaterale al festival cinematografico, “Midnight dream“, uno spazio in cui la potenza del cinema si incontra con la forza espressiva delle parole.

Caterina Misasi si è formata presso il Centro Sperimentale di cinematografia di Roma e ha lavorato come assistente alla regia e aiuto regista per Anna Proclemer e Giovanni Lombardo Radice. Nel 2005 ha debuttato in teatro con lo spettacolo “Donne, velocità, pericolo” e nello stesso anno è entrata nel cast della celebre soap opera “Vivere“. Ha preso parte a diversi episodi delle fiction “Don Matteo 6“, “Quo vadis, baby?”, “Provaci ancora prof“, “I Cesaroni“, “Distretto di polizia 11“. Nel 2009 è stata tra i protagonisti della serie tv “Un medico in famiglia 6“; nel 2012 ha recitato nelle serie tv “Nero Wolfe” e “Walter Chiari-fino all’ultima risata” e nel 2013 è entrata nel cast della soap opera “Centrovetrine“. Parallelamente ha portato avanti sia la sua carriera teatrale, lavorando con vari registi fino a ottenere il ruolo di protagonista per lo stabile di Catania con la regia di Giampiero Borgia, sia quella cinematografica: nel 2018 è stata protagonista nel film “Arberia” di Francesca Olivieri e nel 2019 nel film “Magari resto” di Mario Parruccini; nel 2022 ha fatto parte del cast del film “Even” di Giulio Ancora.

Pietro Bontempo si è diplomato all’ Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma; ha iniziato la sua carriera di attore lavorando in vari spettacoli teatrali con diversi registi, tra cui Luca Ronconi, Andrea Camilleri, Dario Fo, Giorgio Albertazzi per poi dedicarsi anche al cinema e alla televisione dove è stato diretto da registi come Lina Wertmuller, Pupi Avati, Francesco Rosi, Michele Soavi, Pietro Reggiani e molti altri. Nel 1988 ha esordito sul grande schermo con il film “Adelmo“. Gli ultimi film in cui ha lavorato sono stati “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, “Piove” di Paolo Strippoli, “Dreams” di Elena Rotari. In televisione ha preso parte a innumerevoli serie tra le quali “Casa Vianello“, “Don Milani“, “Distretto di polizia“, “Uno bianca“, “Il testimone“, “Nero Wolfe“,”Un passo dal cielo 2“,”Provaci ancora prof 5“, “Baciato dal sole“, “Squadra mobile“. Da regista ha diretto una trentina di spettacoli teatrali, tutti di drammaturgia contemporanea. Ha vinto il festival del Cinema Giovane di Torino con la regia del corto “Delitti esemplari”; ha tradotto una quarantina di testi dall’inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco; ha tenuto un corso sulla drammaturgia contemporanea presso l’Accademia nazionale d’arte Drammatica “Silvio D’Amico” ed è docente di recitazione per la Voice Art Dubbing.