Centrale di stoccaggio, non è ancora finita. Approvata in Commissione Ambiente la mozione da presentare in Consiglio Comunale

In seguito alla sentenza del TAR del Lazio del 2019 ed alla bocciatura della società Gas Plus da parte del MiTe, che nega la proroga di altri 5 anni alla validità della Valutazione Impatto Ambientale dello stoccaggio a San Benedetto, la questione sembra non essere finita.

di Mauro Vannini