Di Ascenza Mancini

MONTALTO DELLE MARCHE – A Montalto è tutto pronto per accogliere il producer italiano più ascoltato al mondo su Spotify: Gabry Ponte, in concerto il prossimo 6 agosto, al Mulino di Sisto V, in zona Valdaso di Montalto delle Marche. I cancelli saranno aperti dalle ore 19:00 e il concerto inizierà alle 21:30.

L’evento è organizzato dall’Associazione giovanile montaltese “MyClan”, la Società sportiva ASD FC Real Montalto, in collaborazione con Seventeen Eventi, e con il supporto del Comune di Montalto delle Marche.

Si tratta della seconda data per il 2023 del “My Mill Festival”, organizzato dall’associazione giovanile montaltese “MyClan”.

Il Mulino di Sisto V, uno dei luoghi più suggestivi della Valle dell’Aso, farà da scenario a un evento già leggendario per l’entroterra tra Ascoli e Fermo, e che vedrà protagonista il famoso producer Gabry Ponte.

Ad accompagnare l’esibizione di Gabry Ponte, ci saranno DJ prima e dopo il concerto nonché stand gastronomici per bere e mangiare in compagnia e a tempo di musica fino a tarda notte.

“È l’evento più grande che la nostra Associazione abbia mai organizzato fino ad oggi. Siamo quindi molto emozionati e sentiamo la responsabilità di un concerto dai grandi numeri. Ma siamo fieri di ciò che stiamo realizzando insieme alla Società sportiva ASD FC Real Montalto e in collaborazione con Seventeen Eventi e non vediamo l’ora che sia domenica per trasformare questo bellissimo sogno in realtà”, dichiarano i rappresentanti dell’Associazione giovanile montaltese “MyClan”.

“Sarà un piacere per il territorio di Montalto accogliere i tantissimi che verranno a trovarci domenica per ascoltare Gabry Ponte. A nome mio e dell’Amministrazione di Montalto ringrazio i ragazzi dell’Associazione My Clan e della Società sportiva ASD FC Real Montalto per il loro impegno e la serietà nell’organizzazione. Il Comune di Montalto delle Marche riconosce senza dubbio come delle imperdibili opportunità eventi di richiamo come questo che, sempre più spesso, vedono Montalto protagonista”, ricorda Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche.

Ancora disponibili i biglietti in prevendita al seguente link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/gabry-ponte-mymill-festival-montalto-delle-marche?r=agm1&fbclid=IwAR15i5fjL5c9Kw3glKKV5xexdrexslAwoOKHqASotxNmEEk0QE9NAm0WsGk