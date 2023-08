ISOLA DEL GRAN SASSO – Nel pomeriggio di oggi una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo, unitamente ai sommozzatori del nucleo di Roseto degli Abruzzi, è intervenuta a Isola del Gran Sasso per il recupero di un’autovettura. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Fiat 500L che la conducente aveva parcheggiato nel cortile della propria abitazione. La vettura si è messa improvvisamente in movimento mentre non c’era nessuno a bordo e, dopo aver percorso diverse decine di metri prendendo velocità, è precipitata in una pozza d’acqua formata da una briglia sul fiume Mavone.

L’auto è rimasta completamente sommersa dall’acqua e questo ha reso l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco che si sono immersi per ancorare alcune fasce in poliestere all’auto in modo da poterla sollevare con l’autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo. Successivamente il veicolo incidentato è stato riportato sulla strada dove è stato recuperato da un carroattrezzi.