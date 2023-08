ANCONA – “Negli ultimi 20 anni la Sanità marchigiana ha subito un depotenziamento enorme dovuto a tagli e (probabilmente) al malgoverno della nostra Regione. Non c’è stata visione a lungo termine a partire, (ed è solo un esempio tra tanti) dalla previsione dei posti lasciati vacanti dai pensionamenti. Posti che, spesso, non sono stati ripristinati. In tutto questo ci chiediamo come mai partiti (ora) di opposizione e sindacati si siano mossi solo adesso, con (solo) qualche decennio di ritardo.”

Questo ha dichiarato Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale marchigiano del Popolo della Famiglia, riguardo alla vicenda delle graduatorie Oss.

“La sentenza 84/2022 della Corte Costituzionale – continua – è stata già applicata, senza contestazioni da parte dello Stato, dalle Regioni Abruzzo e Calabria per cui l’interpretazione data alla stessa nella risposta a un’interrogazione in Consiglio regionale, è sicuramente da rivedere. Così come dovrebbe essere rispettato il principio di economicità, al quale tutti gli Enti pubblici devono attenersi.”

“il Popolo della Famiglia – conclude – invita la Giunta e il Consiglio Regionale a non fare della graduatoria una questione di “meriti” politici in vista delle regionali 2025 ma a pensare a ciò che è bene per la Sanità, per i Cittadini e per i conti pubblici della regione Marche. Rinnovando la graduatoria si avranno: la possibilità di assunzioni veloci ( senza attendere i tempi dei procedimenti concorsuali) un notevole risparmio economico rispetto all’indizione di un nuovo concorso e la valorizzazione delle risorse già selezionate.”