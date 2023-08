ALTIDONA – Poco dopo le 20 di ieri, venerdì 4 agosto, una squadra della sede Centrale è intervenuta lungo la provinciale Val d’Aso per via di un’auto ribaltata in un fosso dopo esser uscita di strada. Due gli occupanti che, con non poche difficoltà, venivano estratti e consegnati agli operatori sanitari. Successivamente venivano messe in sicurezza la vettura e l’intera zona incidentale.