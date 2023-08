GROTTAMMARE – Torna la Guardia medica turistica in piazza Kursaal. L’Azienda sanitaria territoriale ha comunicato questa mattina la riapertura del servizio nei locali al piano terra della palazzina Kursaal, attualmente anche sede dell’Avis. Sarà operativo a partire da lunedì prossimo 7 agosto, in orario pomeridiano 15-19, fino al 31 agosto.

“Pur comprendendo le difficoltà del servizio sanitario in questo particolare momento storico – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi –, apprezziamo lo sforzo della direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno per essersi attivata nella riorganizzazione di un servizio così importante per la collettività”.

Il servizio è rivolto a tutti i turisti, italiani e stranieri, presenti nel territorio del Distretto di San Benedetto del Tronto, che necessitano di assistenza medica. Per accedervi, basta esibire la tessera sanitaria e/o un documento di identità.

Per i residenti nella Regione Marche il Servizio è gratuito; per cittadini non residenti nelle Marche, le tariffe sono le seguenti: € 20 visita o prestazione ambulatoriale, € 35 visita domiciliare (le visite domiciliari saranno garantite in caso di effettiva necessità, a giudizio del medico). Il numero di telefono è 0735.735375.

Sul territorio di Grottammare, i turisti possono usufruire anche del servizio di Continuità assistenziale:

– tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8,

– sabato e festivi dalle 8 alle 20,

– nei giorni prefestivi dalle ore 10 alle 20.

Le tariffe, per i non residenti nella Regione Marche, sono le medesime previste per il servizio di Guardia Turistica. Gli interventi vanno richiesti, in caso di effettiva urgenza, presso la sede AST di via Crucioli, 149 (vicino alla Stazione ferroviaria). Il numero di telefono è 0735.7937466.

Inoltre, è utile sapere che è possibile rivolgersi per visite ambulatoriali o domiciliari anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. In questo caso, il servizio è a pagamento per tutti i turisti residenti e non alle seguenti tariffe: medici generici € 20 per visita ambulatoriale, € 35 per visita domiciliare; pediatri di libera scelta € 30 per visita ambulatoriale, € 45 per visita domiciliare.