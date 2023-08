SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In seguito alla diramazione dell’allerta arancione dalle 12 alla mezzanotte di venerdì 4 agosto, da parte della Protezione Civile regionale per le zone meridionali delle Marche, in Comune si è riunito il Coordinamento Operativo, presieduto dal Vicesindaco, di cui fanno parte tutti i soggetti che hanno il compito di predisporre le misure necessarie.

A fronte dell’allerta inerente il rischio di temporali, il Coordinamento ha disposto il monitoraggio di tutte le aree cittadine considerate a rischio: sono infatti sotto costante osservazione i corsi d’acqua e le aree dove è più frequente il ristagno delle acque meteoriche nonché i percorsi collinari. La Sala Operativa Integrata – SOI di Ascoli Piceno rimarrà aperta fino alla mezzanotte del 4 agosto.

Alla cittadinanza si raccomanda di prestare particolare attenzione alla segnaletica. È vietato manomettere, rimuovere o spostare eventuali transenne, nastri o cartelli temporanei che interdicano il passaggio. Particolare attenzione deve, infine, essere rivolta nel transitare in sottopassaggi, ponti e altre aree dove il ristagno dell’acqua potrebbe non rivelare la reale profondità dell’allagamento.

Lo stato di allerta diffuso è relativo anche a precipitazioni e alla ventosità. Le carte previsionali le indicano di una criticità tale oltre il colore arancione.