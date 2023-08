MONSAMPOLO DEL TRONTO/MONTEPRANDONE – Sono iniziati stamane i lavori di sistemazione del piano viario e l’asfaltatura del manto stradale su un tratto della S.P. 46 Monsampolo.

“Con questi lavori – dichiara da parte sua il Sindaco di Monsampolo Massimo Narcisi – la Provincia di Ascoli Piceno interviene su un tratto di strada molto importante per il nostro capoluogo quello di Via Cavour. Si tratta di un lavoro concordato tra l’Amministrazione Comunale e quella Provinciale, per il quale ringrazio il Presidente Sergio Loggi e i Consiglieri Daniele Tonelli e Marco Teodori per l’attenzione mostrata nei confronti di Monsampolo.”

“Si tratta – spiega il presidente della Provincia Sergio Loggi – di un primo importante step di un pacchetto di interventi, dell’importo complessivo di circa 928 mila euro finanziati dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018. Si proseguirà con un tratto che riguarda la S.P. 255 denominata “Degli Agglomerati Industriali del Tronto” soggetta ad elevato volume di traffico commerciale ed industriale. In particolare, l’infrastruttura oggetto di manutenzione si trova in una zona a forte vocazione produttiva e collega le zone industriali di Monsampolo e Monteprandone all’Autostrada A14 mediante lo svincolo dell’Ascoli – Mare – prosegue Loggi – pertanto l’obiettivo è quello di migliorare la fruibilità ed i tempi di percorrenza mediante la sistemazione della pavimentazione in cemento armato ammalorato e sconnesso della strada in questione”.

Da evidenziare che la parte pavimentata in conglomerato bituminoso che si dirama da via Cristoforo Colombo – sottolinea il Consigliere Provinciale Marco Teodori – sarà a breve oggetto di ammodernamento con inserimento di una rotatoria al cui accordo di programma hanno lavorato vari enti tra cui Provincia, Regione Marche, Piceno Consind e Comune di Monsampolo”.

“Il progetto – sottolinea infine il capogruppo consiliare con delega alla viabilità Daniele Tonelli – non si limita alla S.P. 46 all’interno del centro abitato di Monsampolo ma proseguirà nelle prossime settimane dopo la stagione estiva sulla S.P. 255, con ulteriori interventi mirati al ripristino del corpo stradale maggiormente deteriorato lungo la e, su alcuni tratti della S.P. 143 “Collelungo”. L’intento, anche in questo caso, è quello di favorire la sicurezza stradale e la fruizione del sistema della mobilità di competenza”.